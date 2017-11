Reportaje | Un juego Pokemon vulnera el blindado del muelle comercial ribeirense

A comienzos del año pasado Portos de Galicia inició en los muelles comerciales de A Pobra y Ribeira la adopción de una serie de medidas de seguridad para blindar esos recintos portuarios frente a la amenaza terrorista. Se trataba de adaptar esas superficies al Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (P.B.I.P.), con la realización de un vallado metálico de toda la superficie y la construcción de casetas de hormigón en las entradas para el personal de vigilancia e inspección presencial de los accesos a esas zonas que cuentan con barreras y pilonas. El objetivo de todo ello, que también funciona en los puertos de Ribadeo, Viveiro-Celeiro, Burela, Cariño, Laxe y Brens-Cee, es impedir la entrada de personas y vehículos ajenos a la actividad de los muelles comerciales, en los que se desarrollan las tareas de carga y descarga de los buques mercantes.



Sin embargo, cuando no hay embarcaciones atracadas en esos recintos portuarios desaparece esa restricción y se permite el libre acceso peatonal a través de los tornos, pues están abiertas al público. A comienzos de esta semana, en que no había mercantes en el muelle comercial ribeirense, se pudo detectar una situación que se podría considerar que vulnera el blindaje establecido de dicha instalación. Al parecer, a la Policía Portuaria le llamó poderosamente la atención la presencia de un grupo de muchachos, que se encontraban en las inmediaciones del faro que hay en el extremo del espigón portuario. Por ello, acudieron hasta ese lugar y les preguntaron por lo que estaban haciendo, a lo que respondieron que estaban jugando al Pokemon Go -creado por la empresa Niantic- con sus teléfonos móviles y que en ese punto del muelle comercial estaba ubicada una “pokeparada” de las muchas que hay distribuidas por la capital barbanzana. Es allí donde pueden buscar y capturar nuevos pokemon, así como obtener recompensas como pociones, huevos de Pokemon y variedades de pokebolas, así como distintos objetos de manera gratuita para poder progresar en el juego.

El problema que se plantea es que el muelle comercial ribeirense es una zona protegida por el código de seguridad PBIP (también conocido como código ISPS), y se desconoce como la empresa que generó el juego Pokemon Go instaló esa pokeparada. A falta de confirmación oficial, Niantic no tendría autorización de Portos de Galicia para colocarla, pues no autoriza el acceso a esa zona restringida. Pero, al existir ahí ese punto del juego, se puede provocar que gente ajena al uso del muelle quiera entrar al mismo.