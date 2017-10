Reportaje | Leiro se mueve al ritmo de las “Chicas Youtube”

Las chicas viguesas de Broken Peach se han convertido en el grupo revelación de Youtube, en donde superan los 16 millones de visitas con la vuelta de tuerca que les dan a las bandas de versiones y orquestas, pero también lo acaban de ser en las fiestas patronales de la parroquia rianxeira de Leiro, en donde la comisión organizadora apostó muy fuerte por ellas y el público ha respondido de manera más que satisfactoria. Del maridaje de las voces femeninas y la garra de sus músicos surge una excepcional interpretación de grandes canciones de todos los tiempos, como el “Halleluyah” de Leonard Cohen, “You are de one that I want -BSO de la película “Grease”-, “Viva la vida” de Colplay, “Halo” de Beyonce, “Black or white” de Michael Jackson o el “Locked out of heaven” de Bruno Mars, con su fusión de música y espectáculo, aderezados con un toque personal encandiló a los públicos de todas las edades. Fue una hora y media electrizante de concierto, en el que demostraron su gran talento y que continuó con la cuatro componentes bailando entre la gente que acudió a disfrutar de la fiesta.

Fue el plato fuerte de un cartel que había arrancado el jueves con hinchables y talleres infantiles, los tradicionales partidos de solteros contra casados, tanto en hombres como mujeres, y el Show de los Payasos con personajes de animación como La Patrulla Canina, Bob Esponja y otros. El viernes, antes de que actuasen las Broken Peach hubo churrascada amenizada por Mínimo Eventos y la actuación de Os Perucos. Y ayer no faltaron las dianas y alboradas del grupo de gaitas Buxaina de Taragoña -hoy ofrecerán un pasacalles-, misa solemne en honor a Santa Bárbara oficiada por el párroco Francisco Santiago y amenizada por la lousamiana Felisa Regueira al piano, seguida de procesión alrededor del templo, concierto de la Escola de la Banda de la Escola de Música de Rianxo y la verbena con las orquestas Aché y Cinema. Por si esto fuera poco, aún queda el día grande de los festejos en honor a la patrona, a la que se le dedicará misa solemne (12.30 horas) cantada por el coro Sons de Boiro, seguida de la procesión con la imagen de Santa María, acompañada de las tallas de Santa Bárbara, San Roque, el Niño, San José, Los Dolores y El Rosario; fuegos artificiales y sesión vermú con el grupo Atenas, que se alternará en la verbena con el grupo Ciclón.