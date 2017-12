Reportaje | Navidades de encierro tras casi medio año de lucha por el centro de día

Casi medio año de encierro llevan ya en el Concello de Rianxo los integrantes de la plataforma que reclama un centro de día para el municipio. Ellos mismos, muy activos tanto en la lucha a pie de calle como en su visibilización en las redes sociales, recordaban ayer que se cumplían 169 días desde que decidieran encerrarse en el interior de la Casa Consistorial.

“Pechámonos coa praia, coa chegada da Guadalupe, co curso escolar, agora co Nadal, e como di a canción “no hay quien pueda con la gente marinera”. Esta frase se podía leer en la página de Facebook que la plataforma, donde también quisieron recordar que su lucha no es “de dereitas nin de esquerdas. Somos os de abaixo e imos a polos de arriba”, al tiempo que recalcaban la idea de que en la unión del pueblo está la fuerza para lograr su objetivo.



Acto simbólico en Reyes

La consecución de un centro de día para Rianxo todavía es una incógnita pero lo que sí está claro a estas alturas es que los integrantes de la plataforma han pasado ya la Nochebuena y la Navidad encerrados y que lo mismo sucederá con Fin de Año y Año Nuevo, así como en el día de Reyes. Ese 6 de enero, además, está previsto que, coincidiendo con los seis meses de encierro, se celebre un acto simbólico que coincidirá con la Cabalgata.



Promesa de la Diputación

En cuanto al estado de las negociaciones, cabe recordar que, ante la negativa de la Xunta de Galicia a construir el centro de día “mientras haya plazas en centros de localidades cercanas” el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se comprometió a principios de este mes de diciembre a financiar la construcción y equipamiento del centro de día en un 50 %, asumiendo el alcalde, Adolfo Muíños, aportar la restante mitad del importe: “Se o próximo ano temos que deixar de aglomerar unha estrada, farémolo, pero podedes contar co apoio da Deputación para a construcción do centro porque é unha infraestrutura absolutamente necesaria para garantir a calidade de vida de moitas persoas”, afirmó el representante del ente provincial en la reunión que mantuvo con los afectados durante su última visita al municipio.

A este compromiso se aferran ahora los miembros de la plataforma, que esperan que la firma de los mencionados acuerdos lleguen cuanto antes para regresar a sus vidas tras haber logrado lo que, consideran, será una mejora también en el día a día de sus seres queridos, proporcionándoles una vejez “activa” en manos de profesionales.