Reportaje | Los recreos vuelven a tener vida, además del bocata

A comienzos de curso, dos alumnos que estudian curto de la ESO en el IES Número 1 de Ribeira, Brais y Candela, de 15 años, se dirigieron a su profesora de música, Purecha Rodríguez, para indicarle que se aburrían en el tiempo de recreo. Desde ese momento, la maestra empezó a darle vueltas al asunto para poner en marcha alguna iniciativa en la que pudieran entretenerse. Decidió organizar una competición, en la disciplina de fútbol sala, a la que posteriormente se sumó el baloncesto, con una docena de equipos en cada una y en las que participan un centenar de estudiantes. Lo curioso del caso es que Purecha reconoce que no tiene ni idea de ambos deportes, pero los alumnos la están ayudando mucho.

El resultado no puede ser más satisfactorio para ser la primera vez que lo hacen. Tras la disputa de la primera jornada, lo que ha conseguido es que niños que nunca jugaban al estar las pistas ocupadas, ahora pueden hacerlo. Y destaca que hay más implicación, pues las evoluciones de los muchachos son seguidas por buena parte de sus compañeros, ofreciendo un gran ambiente, e incluso profesores, que no les sacaban el ojo de encima, mirando por las ventanas de la sala de reuniones.

Como en toda competición que se precie, se establecieron normas para la formación de los equipos, que deben ser mixtos, con un mínimo de un niño a una niña en cada uno; no todos los componentes de un equipo pueden ser del mismo curso, para evitar que haya una aplastante superioridad de los alumnos de Bacharelato. Una de las principales normas de la competición es que no puede haber faltas de respeto, en un claro ejemplo de fomento del juego limpio. En el caso de que se infrinja esta norma, el responsable queda eliminado de la competición. Con todo ello, se inculcan valores, sobre todo la igualdad y el compañerismo. Al concluir las respectivas ligas en mayo, los ganadores de cada deporte se enfrentarán a una selección de profesores.

Los encargados de impartir justicia en cada partido son alumnos que sólo quieren ejercer de árbitros -ayer hubo tres, una de ellos tiene el curso de árbitro de baloncesto-, pero también jugadores de otros equipos de la competición, que se disputará en la modalidad de todos contra todos, como una liga. La parte deportiva se une a la didáctica gracias a la implicación de la biblioteca del centro educativo, en donde se les formula una pregunta a cada equipo y si la responden pueden jugar. Ayer se les preguntó a los de fútbol sala quién era María Pita y a los del baloncesto dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Por ahora, acertaron todos.

También crearon un grupo de WhatsApp para estar conectados y enviarse mensajes relativos a la competición, ya sea las preguntas previas a los partidos y se les indica quienes juegan cada día. Los de baloncesto juegan los martes y miércoles y los de fútbol sala los lunes y viernes, aunque algún día no se disputa competición con motivo de otras actividades.