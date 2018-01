Reportaje | Rianxo, un pueblo que ha quedado estigmatizado

El tranquilo pueblo de Rianxo amanece muy triste cada día desde que el pasado 29 de diciembre se supo que entre sus habitantes se encontraba el acusado de la desaparición de Diana Quer, concretamente un vecino del lugar de Outeiro, en Taragoña, José Enrique Abuín Gey, al que apodan el “Chiclé”. Pero mucho más lo hace desde que en la última madrugada del 2017 fue hallado el cadáver de la joven madrileña sumergido en un aljibe de la antigua fábrica de gaseosas “La Pitusa” -reconvertida en almacén de muebles de Maite Rial y actualmente en desuso-, ubicada en el acogedor lugar de Somoza, en la parroquia de Asados. Sus habitantes tratan de volver a la normalidad, pero siguen consternados por un trágico suceso que ha puestos los pelos de punta a la sociedad española.

En un primer momento quedó marcado el municipio de A Pobra, en donde había desaparecido Diana Quer cuando en la madrugada del 22 de agosto de 2016 regresaba de la fiesta del Carme dos Pincheiros hacia la casa de veraneo en el Alto de Cabío. Fueron cerca de 500 días en los que este pequeño y tranquilo pueblo barbanzano quedó traumatizado. Y lo sigue estando, pero con un sentimiento de dolor compartido con Rianxo. Los vecinos de Asados indican que el estigma de ser el lugar en donde aparecieron los restos mortales de la adolescente de Pozuelo les va a acompañar toda la vida. Pero esperan que algún día se logre superar esa losa que les acompaña actualmente y que por el crimen que ha cometido un individuo no se meta a todos sus vecinos en el mismo saco.

Juan Carlos Quer quiso destacar la solidaridad de tanta gente buena del “extraordinario pueblo gallego”, que ha llorado por su hija, que se echó al monte para buscarla y que ahora le abraza y le pide que le deje llorar con él. E hizo un llamamiento para que toda la gente que pueda acuda a esos pueblos ahora estigmatizados, pues subrayó que además de ser preciosos, “están rodeados de gente de bien, noble y acogedora. Ese es el pueblo que tenemos y pongámoslo en valor”, precisó el padre de Diana Quer. De ese modo, ha querido el mejor mensaje para acabar con ese estigma y que la comarca barbanzana recupere la vida normal que tenía.

Juan Carlos Quer compartió hace 4 días en una red social una foto de su hija, que transmite paz y serenidad, y lo hizo en respuesta al apoyo recibido durante estos largos meses y por el cariño hacia Diana, que “amaba la vida y fue siempre una persona generosa. Y sería su deseo desde el cielo que su trágica muerte no quede en una página de sucesos, sino que contribuya a que nuestra sociedad sea para nuestros hijos una sociedad más justa, más segura y más solidaria”. Con este mensaje recordó que se siguen necesitando firmas y la máxima difusión de la campaña “Tu protección es nuestra lucha” en change.org, para hacer realidad el deseo de Diana y no se derogue la prisión permanente revisable, y que al cierre de edición acababa de rebasar los 1,5 millones de firmas. l