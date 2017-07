Reportaje | Rianxo es el único Concello de la comarca sin oficina del consumidor

La existencia de una Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, es competencia “exclusiva” de cada ayuntamiento, según explican desde la Consellería de Economía e Industria, de quien depende el Instituto Galego de Consumo e da Competencia.

La Lei galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias del año 2012 fija las competencias que tienen los municipios en materia de protección al consumidor en Galicia. Entre estas competencias locales está la de atender consultas, asesorar, mediar, promover arbitrajes y tramitar reclamaciones. En el caso de Rianxo, que es el único Concello de O Barbanza que no dispone de Oficina Municipal de Atención al Consumidor, estos servicios se prestan en las dependencias de Boiro. “Entendo que hai servizos que se prestan en chave comarcal”, explica Adolfo Muíños, alcalde de Rianxo. De todas formas, apunta, “O Concello funciona como unha oficina aberta” que tiene firmados convenios de colaboración y donde los “servizos municipais botan unha man para cubrir documentos” y solventar trámites de la ciudadanía. “Un papel que entregues no Concello é como se o entregases na ventanilla da Xunta”.

Además de ser derivados a Boiro, los vecinos de Rianxo son también atendidos en Santiago. Muíños recuerda las reclamaciones masivas de los afectados por las preferentes e indica que entonces “case tódalas xestións se fixeran en Compostela”. De hecho, según informan desde la Consellería de Economía e Industria, la ley recoge que en los casos en los que la Administración local no disponga de medios técnicos o económicos necesarios podrá solicitar al órgano autonómico competente la “execución subsidiaria de determinadas funcións”.

Aunque no se ha pensado en la necesidad de establecer como tal una OMIC, el alcalde de Rianxo asegura que de plantearse esa reclamación, el consistorio estaría dispuesto a “colaborar”.



Compañías telefónicas

La mayor parte de reclamaciones que presentan los barbanzanos o para las que más información se requiere es sobre las compañías telefónicas. “Los contratos no llegan al consumidor, los hacemos por Internet o por vía telefónica”. Es uno de los problemas a los que se enfrenta María Jesús Martínez, trabajadora de la OMIC de A Pobra.

“Cuando cerramos posibilidades de fraude se abren otras”, explica Martínez, a quien hace unos meses le llegaron alrededor de 30 personas preguntando por qué se había incrementado su factura si tenían una tarifa plana. El problema era que “las compañías daban megas a mayores” pero no especificaban el aumento de costes. La trabajadora también alerta de otros cargos: “A veces nos bajamos una melodía o un muñeco de forma gratuita y ahí nos han metido una suscripción semanal pero si no vemos la factura no la detectamos”.

En este tipo de reclamaciones normalmente arbitraje del Instituto Galego de Consumo da la razón al usuario porque se demuestra que este no tuvo “intención de compra”, apunta María Jesús Martínez.

Por su parte, la oficina de Boiro ha gestionado esta primera mitad del año decenas de reclamaciones relacionadas con las facturas de gas, ya que ha habido un cambio en la empresa que presta el servicio. Esta emitió facturas muy elevadas porque no se leyeron los contadores.



Denuncias falsas

Desde la OMIC de A Pobra alertan sobre la llegada de denuncias falsas. “No recibimos avisos todas las semanas pero sí una vez al mes” preguntas de ciudadanos, normalmente personas mayores, que reciben en su casa supuestas denuncias de agentes que se encargan de conseguir deudas de las compañías. Presentan un texto que parece judicial, incluso remitido presuntamente por los juzgados de Ribeira, pero “no tienen membrete y no llegan por correo certificado”. Son los principales recursos para identificar el fraude, que además es denunciable.

Entidades bancarias

La OMIC de Ribeira solamente atiende a personas empadronadas en el Concello. Aseguran que de un tiempo a esta parte alrededor del 70 % de las reclamaciones que reciben son contra entidades bancarias. Las demás son también contra compañías telefónicas y establecimientos comerciales, que por ejemplo, no reparan aparatos vendidos. Sus usuarios tienen etre 40 y 60 años.

El problema con las entidades financieras es, explican desde A Pobra, que Consumo no tiene todas las competencias, “nos las dieron solamente con las preferentes, había tanta avalancha que no tuvieron más remedio”. Según cuenta María Jesús Martínez, en las oficinas municipales dan información a los usuarios, acuden al Banco de España, que emite un informe “que no es de obligado cumplimiento para los bancos”. Con el nuevo protocolo para atender reclamaciones por cláusulas suelo subraya que el plazo para que conteste el banco se aumentó, “antes tenían que responder al cliente en dos meses, ahora tienen tres”. l