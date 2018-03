Reportaje | Veinticinco años no son nada para antiguos alumnos

Cuarenta antiguos alumnos de la promoción 1989-1993 del instituto Félix Muriel, de Rianxo, se reunieron el pasado fin de semana en una cena en el restaurante Tanxil, coincidiendo con el 25 aniversario de la finalización de sus estudios en dicho centro educativo, tras cursar los ahora inexistentes BUP y COU. La idea de juntarse surgió hace un mes aprovechando que varios coinciden laboralmente en la zona, pero nunca pensaron obtener tan buena respuesta. Creían que no era fácil localizar a las 60 personas que habían compartido aulas.

Para mantener contacto se creó un grupo de WhatsApp al que se incorporaron los miembros de los que se logró el teléfono y sus promotores indicaron que resultó un chat muy activo. Fue la forma que tuvieron para romper el hielo entre quienes no se veían desde hacía mucho tiempo, incluso desde que hace 25 años salieron por la puerta del IES Félix Muriel, y que pese a vivir muy cerca unos de otros no se veían. En ese grupo retomaron el contacto con los recuerdos al compartir fotografías de “aquellos maravillosos años”. Así no fueron de vacío a la cena, en la que volvieron a estrechar lazos como a comienzos de los 90.

En la sobremesa tuvo lugar la entrega de unos premios simbólicos, en plan broma, con varios diplomas y obsequios entre los que no faltó el que reconoció a la persona por la que mejor han pasado los años. Tampoco faltó el photocall conmemorativo en el que inmortalizaron el reencuentro. A su conclusión se desplazaron unos metros para disfrutar de la velada hasta altas horas de la madrugada en el Pub Malecón, que estaba de moda en la época en que ellos estudiaban y que se reabre para este tipo de eventos.