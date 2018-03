Rescatan una planeadora con tres tripulantes de la Cofradía de Ribeira que fue a pique en O Son

Después de que el pasado domingo el mar, concretamente en la zona conocida como As Concheiras de Terra, se cobrase la vida de una mujer de 56 años después de que volcase su bote en el litoral de Couso (Aguiño), ayer se pudo rescatar sanos y salvos a los tres tripulantes de otra embarcación que se fue a pique una millas más arriba. La unidad operativa ribeirense del Servizo de Gardacostas de Galicia logró remolcar a media mañana de ayer una planeadora propiedad de un pobrense que es socio de la Cofradía de Pescadores “San Pedro” de Ribeira, que se había ido a pique en la zona de Punta do Feltro, cerca del lugar de Seráns, en la costa del vecino municipio de Porto do Son.



Fue en torno a las once y media de la mañana de ayer cuando se tuvo conocimiento de que la lancha “María”, cuya tripulación trabajaba en la extracción de erizo de mar, tuvo un problema al engancharse en su hélice la manguera de aire del pescador que se encontraba sumergido en ese momento en el agua, mientras los otros dos permanecían a la espera en la embarcación. Debido a esa incidencia, la planeadora no podía maniobrar, pues de hacerlo cortaría la referida manguera, con los consiguientes problemas para el profesional que estaba bajo el agua para la pesca de ese cotizado producto. Al quedar paralizada la embarcación, empezó a entrarle gran cantidad de agua hasta que quedó hundida.

Nada más llegar al lugar del suceso el jefe de la referida unidad operativa de Gardacostas y un vigilante, que fueran avisados momentos antes desde el pósito ribeirense, lograron lanzarle un cabo desde tierra hasta la planeadora. A continuación, según relataron unos testigos, con la ayuda de una grúa lograron sacarla del mar, para seguidamente retirarla de ese lugar de tierra firme en la costa sonense y luego fue remolcada con un vehículo tractor.