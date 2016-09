Retoman el testimonio de una menor sobre tres acosadores en la desaparición de Diana

Después de transcurridos 30 días desde la desaparición en A Pobra de Diana Quer, la investigación pudo haber entrado en un bucle al haberse agotado todas las líneas o hipótesis de trabajo sin que se condujese al paradero de la joven madrileña, ni a concretar en evidencias los indicios sobre sospechosos que estuvieran implicados en el caso y sobre los que pudo estar elaborando un perfil. Es por ello que desde la Guardia Civil decidieron volver sobre sus pasos para revisar las diligencias hechas con el fin de saber si se dejaron en el tintero algún detalle, por pequeño que sea. De esa manera, retomaron el testimonio aportado por una menor de edad, del que ya se dio cuenta en este periódico, y que se vio acosada y agredida por tres individuos, uno de los cuales tendría unos 35 años, moreno, alto, con un tatuaje en el hombro y que reclamaba su atención al grito de “morena, ven aquí”. Se trata de la misma expresión que Diana Quer envió en un mensaje de whatsapp a un amigo de Madrid y con la que decía que un individuo “me está acojonando”.

Tras conocer el testimonio de la citada muchacha de 17 años, y en atención a la descripción facilitada, los investigadores dirigieron sus miradas hacia tres individuos que trabajan como montadores de una atracción de feria que se había instalado en las fiestas del Carme dos Pincheiros. Sin embargo, tras las pesquisas realizadas y el interrogatorio al que los sometieron, se descartó su implicación en la desaparición, pese a que reconocieron que estuvieran flirteando con algunas chiquillas. Además, también les dijeron piropos y expresiones similares a la que dijo recibir la adolescente madrileña y con los que trataron de tener un acercamiento hacia ellas. El hecho de que se la vuelva a tener en cuenta está relacionado con que en la declaración que prestó la referida menor de edad, además de la completa descripción física, se recoge que se trataba de portugueses o brasileños. En su testimonio dijo que los piropos que le dirigieron eran en el idioma y acento de esos países. También indicó que ninguno de ellos iba bien vestido y sus manos estaban sucias, además de que no tenían buena pinta.



TATUAJE

Esa menor de edad había indicado en su momento que al encontrarse esos individuos con su negativa, el del tatuaje llegó a sujetar del brazo con la intención de llevársela, pero ella pudo soltarse y escapar, para lo que incluso llegó a abofetear un par de veces a su acosador. El agresor la respondió con expresiones del tipo “tú no vales nada”, “te vas a arrepentir si no vienes”, “tu no me conoces” o “multiplícate por cero”. Los integrantes de su pandilla, entre los que estaba un antiguo novio y el hermano de la chiquilla, llegaron a interponerse entre el acosador y su acompañante -había un tercero en actitud contemplativo sentado en un banco- y la menor. Esos hechos se registraron en una zona entre los jardines Valle-Inclán y la Praza Alcalde Segundo Durán.

La importancia que le puede estar dando al testimonio de esta joven viene dada por un hecho que figura como testigo protegida. De hecho, según indicaron algunas fuentes, cada vez que sale a la calle es acompañada en la distancia por algunos agentes de paisano. Además, agregaron que mientras estuvo disfrutando con su pandilla de las recientes fiestas del Nazareno había presencia esos efectivos en el entorno en que se hallaba, un detalle que no pasó desapercibido para algunas personas que estaban con ella. Además, la Policía Judicial de la Guardia Civil les dejó su teléfono a la menor acosada y a sus amigos por si los volvían a ver para que los avisaran.

Por el momento, esos tres individuos siguen sin estar identificados ni localizados, pero los investigadores siguen trabajando en ello. Aunque no hay una certeza absoluta sobre su vinculación con la desaparición de Diana Quer, la Guardia Civil tiene algunas sospechas por indicios que trata de comprobar si están implicados o no en los hechos.