RIANXO - Una persona resulta herida en un accidente con vuelco de un todoterreno en la Autovía do Barbanza

Un accidente de tráfico registrado poco antes de las once y cuarto de esta mañana en la Autovía do Barbanza, a la altura del lugar de Vilas, en el municipio de Rianxo, se ha saldado con una persona herida. El siniestro se registró cuando un todoterreno con placas de matrícula 5834-DVS, que circulaba por la calzada en dirección hacia Riveira, se salió de la vía y acabó volcando y quedó en medio de la carretera. Un particular alertó al Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia en relación a ese siniestro y precisó que había alguna persona atrapada, como así realmente ocurrió, pero ya pudo ser liberada. Hasta el lugar del accidente, que tuvo lugar 300 metros antes de la salida de Rianxo, en el kilómetro 17, se movilizó a los Bomberos de los parques comarcales de Boiro y de Riveira, así como a voluntarios de la agrupación rianxeira de Protección Civil, a la Guardia Civil de Tráfico y a una ambulancia de Urxencias Sanitarias 061, cuyo personal prestó una primera asistencia al automovilista herido, para su posterior traslado a un centro asistencial. También acudió una patrulla de la Policía Local.