Varios componentes de la Plataforma vecinal por la construcción de un Centro de Día en la localidad de Rianxo se desplazaron ayer a Santiago de Compostela para presentar en el archivo xeral de la Xunta, en San Caetano, las casi 3.000 firmas recogidas para exigir la construcción de esta infraestructura en el municipio de la comarca barbanzana.

Concretamente la organización ha logrado reunir 2.814 rúbricas que apoyan su iniciativa, hecho que, consideran, demuestra la “determinación e unión da veciñanza da vila mariñeira nesta demanda”.

Portavoces de la plataforma aseguraban ayer que consideran imprescindible “protexer os dereitos das e dos maiores, garantir a calidade de vida das traballadoras e dos traballadores durante o último tramo da súa vida e, subsidiariamente, liberar ás familias coidadoras do duro traballo que require atendelos nas súas necesidades específicas”.

Asimismo, quisieron incidir en el hecho de que las unidades familiares ciudadoras no disponen, en muchos casos, de la formación, el tiempo y el equipamiento necesarios para atender en condiciones a sus seres queridos, “sobre todo aqueles que padecen un alto grao de dependencia”.

Además de las casi tres mil firmas, la representación vecinal adjuntó un documento, dirigido a la Consellería de Política Social, instando al gobierno de Feijóo a que inicie las gestiones oportunas para la construcción del mencionado Centro de Día público.

Solicitan que este tenga, al menos, capacidad para cincuenta usuarios, que cuente con comedor, terapia ocupacional, enfermería, asistencia social y “todos aqueles servizos que garantan unha vellez digna e de calidade e co persoal adecuado, en número e formación, para atender ás usuarias e usuarios do mesmo”.

Los vecinos también añaden en este documento adjunto su visión sobre la situación demográfica del municipio rianxeiro, subrayando que de una población que supera los 11.000 habitantes, “4.257 persoas teñen máis de 55 anos”. Por ello, señalan, “é evidente que un equipamento destas características é fundamental para Rianxo e vaino ser moito máis nos próximos lustros”, concluye la petición ciudadana.