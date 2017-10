Ribeira se adhiere a la APLU, que asume la disciplina en urbanismo

La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, y el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, firmaron ayer el convenio mediante el cual la administración local confía sus competencias en disciplina urbanística a la APLU (Axencia Pública de Legalidade Urbanística).

De esta forma, Ribeira se suma a los 66 concellos que forman parte de la mencionada institución, que a partir de ahora asumirá la inspección, control y reposición de la legalidad de las obras y usos del suelo que se ejecuten en el municipio barbanzano sin licencia urbanística o sin ajustarse a sus condiciones, y siempre que sean en suelos rústicos, no urbanizables o urbanizables sin planeamiento aprobado.

Mato felicitó al regidor por la apuesta del Concello “pola protección do territorio e a promoción dun urbanismo sostible e responsable”. La conselleira señaló la importancia de que la inspección urbanística llegue a todos los concellos de Galicia “co fin de repoñer a legalidade alí onde sexa necesario e recuperar as paisaxes que poidan resultar degradadas pola ocupación ou usos ilícitos”.

La adhesión a la APLU es un proceso voluntario, aunque el objetivo de la Xunta es que cada vez más localidades se unan a ella, motivo por el cual el gobierno autonómico apuesta por continuar trasladando a los regidores municipales los beneficios de pertenecer a la Axencia.

Además de la función de control y disciplina urbanística, la APLU también asiste desde el punto de vista técnico y jurídico a los concellos adheridos, ofrece información y busca la concienciación, de manera que los ciudadanos estén formados en valores de la protección del patrimonio natural.

Con la adhesión de Ribeira son ya 67 los municipios gallegos que forman parte de la Axencia. Veinticinco de ellos están en la provincia de A Coruña, veinte en la Ourense, once en la de Lugo y otros once en Pontevedra, lo que supone un total de más de 5.000 kilómetros cuadrados, en los que residen unas 350.000 personas, según informó la propia Consellería de Medio Ambiente.