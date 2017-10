Ribeira debatirá en Pleno la reducción del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

El gobierno municipal propondrá, durante el próximo Pleno, la redicción o congelación de los impuestos, tasas y precios públicos, entre los que se encuentran las tarifas relativas al Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Además, durante el Pleno también se propondrá la supresión de determinadas tasas o hechos imponibles por aplicación del principio de simplificación administrativa que aconseja la reciente Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Informacion Pública e Bo Goberno.

Así, en primer lugar, se votará sobre la disminución de un 3 % del coeficiente aplicable sobre las tarifas mínimas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, lo que haría que este tributo se situase en el mismo nivel impositivo de 2012, “a pesares do incremento no custe da vida”, señalan desde el Concello. Además, en virtud de la mencionada Lei 19/2013, se eliminarán tasas como las de bastanteo de poderes o servicio de teleasistencia, entre otras.

Otra tasa que quedará suprimida será la que hasta ahora se exigía para poder tomar parte en las contrataciones mediante procedimiento abierto de obras, suministros o servicios, ya que “supón un obstáculo á tramitación de procedementos a causa dos frecuencias requerimentos de enmenda que motiva, o que redunda nun retraso nas adxudicacións”. En cuanto al precio público por la prestación de servicios y la realización de actividades de la Oficina, este tributo sufre una reestructuración, al incorporar la posibilidad de acceder a todas las actividades ofertadas con un único abono.

Por último, también se flexibilizarán los aplazamientos y fraccionamientos de pago, para que el interesado no tenga que abonar el 25 % del importe adeudado para la concesión de tal fraccionamiento o aplazamiento. l