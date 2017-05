RIBEIRA - Incautados dos perros potencialmente peligrosos e identificados cinco jóvenes en la Praza de Teruel

Una operación conjunta de la Policía Local y Nacional desarrollada en torno a las doce y media de esta mañana en el conflictivo barrio de la Praza de Teruel, en pleno casco urbano de Ribeira, se ha saldado con la incautación de dos perros de raza potencialmente peligrosa y la identificación de sus dos poseedores, así como de otros dos jóvenes. Fueron cuatro agentes municipales y dos funcionarios de la comisaría ribeirense los que se habían movilizado tras recibirse un aviso de un particular sobre una pelea en un local hostelero de Bandourrío, pero al llegar ya se había disuelto la reyerta y no quedaba ni rastro de la misma. Aprovechando esa importante presencia policial y atendiendo a las denuncias hechas públicas durante los últimos días por parte de residentes del entorno de la Praza de Teruel sobre la existencia de un punto de venta de droga y de otras incidencias, los policías acudieron a ese lugar, en donde se encontraron con una pandilla y dos perros de raza potencialmente peligrosa. Se identificó a los cinco integrantes de ese grupo y por parte de los efectivos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía e procedió a realizarles cacheos y se inspeccionaron los huecos en los que suelen esconder esas sustancias, pero no encontraron nada y los propios identificados les indicaron que ya se lo habían fumado. Del mismo modo, los policías locales les solicitaron la documentación de los animales para que pudieran estar en la vía pública a sus poseedores, estos no la aportaron, por lo que se decidió incautarlos y avisar al lacero para que acudiera a recogerlos y se los llevase a la perrera municipal de Ribeira. Se da la circunstancia de que los agentes municipales ya les hicieron hace bastante tiempo y en varias ocasiones requerimientos para que cumplieran con los requisitos que exige la normativa vigente al respecto de ese tipo de perros, y que deberán hacer si es que quieren recuperarlos.