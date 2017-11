Ribeira ofrecerá incentivos fiscales a los usuarios del nuevo polígono

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, trasladó ayer a los grupos municipales, en junta de portavoces, que el Concello continúa tramitando la ampliación del nuevo suelo industrial del municipio, que está previsto se ubique en el lugar de Fontenla, en la parroquia de Oleiros.

El regidor puso también en conocimiento de los partidos de la Corporación que el pasado lunes fueron remitidos a la Consellería de Medio Ambiente dos escritos “esenciais”: La modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) y el documento ambiental estratégico.

Desde el Consistorio explican que el próximo paso será que la administración autonómica someta esta documentación a consultas del órgano competente en materia de urbanismo, del resto de administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas para que, en el plazo de dos meses, se pronuncien al respecto. Posteriormente, la Consellería dispondrá de otros 60 días para formular el escrito de alcance del estudio ambiental estratégico.

Los terrenos en los que el Concello prevé situar el nuevo polígono cuentan con una superficie de 270.000 metros cuadrados, de los cuales 159.000 irían destinados a uso industrial, 1.150 a equipamientos, 62.800 a espacios libres, 439 a servicios urbanos y 35.400 a sistema viario.

En lo que respecta a la modificación del PXOU, altera las calificaciones urbanísticas de los terrenos industriales de Couso por la incidencia del Plan de Ordenación do Litoral (POL) y de la ampliación de Xarás hacia Oleiros, donde se reserva una zona de 20.000 metros cuadrados para uso dotacional en la antigua cantera. Con el objetivo de estimular la ocupación del polígono, el Concello ofrecerá estímulos fiscales a los futuros usuarios. En el próximo Pleno someterán a votación la figura del “Concello Doing Business” en virtud de la cual los empresarios podrán obtener bonificaciones de hasta el 95 % en el IBI, ICIO y IAE, así como la no exigencia de la tasa por licencia de obra o apertura a aquellas entidades cuyas actividades económicas estén incluidas en el ámbito de la Industria 4.0 y la RIS3.

Por otro lado, los concellos adheridos al convenio “Doing Business” tendrán prioridad en las convocatorias de ayudas de la Xunta para inversiones relacionados con la industria, el empleo y el emprendimiento. l