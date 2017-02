RIVEIRA - Una avería en la estación de bombeo en Couso provoca un vertido de aguas fecales

Una avería en una estación de bombeo ubicada en el lugar de Couso, a unos 200 metros de la Rúa Peteiras, provocó esta tarde un vertido de fecales, aunque el agua salía completamente limpia y no desprendía mal olor, según indicaron algunos testigos. Fue un vecino de esa zona, cuya vivienda se ubica a unos 100 metros de esa infraestructura, el que detectói como el agua discurría por cerca de su vivienda, dio la voz de alarma en torno a las 17.35 horas al llamar al Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia, pues ya no era la primera vez que se registraba esta incidencia. Desde dicho servicio de coordinación se movilizó a los Bomberos del parque comarcal de Riveira y a una dotación del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM), que comprobaron la veracidad del aviso, Como ellos no tenían capacidad para actuar en esa instalación, fue cuando se avisó a la empresa encargada del mantenimiento de dicha instalación, que fueron los que se encargaron de cortar el suministro y trataron de localizar el fallo técnico que había ocasionado ese problema en la caseta desde la que se bombean las aguas residuales hacia la depuradora riveirense ubicada aproximadamente a un kilómetro del lugar donde se sitúa la estación de bombeo averiada.