RIVEIRA - Beatriz Mato asegura que la Xunta estará vigilante para que la EDAR funcione bien

La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, avanzó ayer en el Parlamento su próxima visita a Riveira para comprobar el estado de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR), que actualmente se encuentra en fase de pruebas. Lo hizo ante un grupo de vecinos de la capital barbanzana que asistió ayer a la sesión plenaria en la que se abordó el funcionamiento de dicha instalación cuyo mal funcionamiento está generando bastantes problemas y que, según el PSOE, acumula 475 denuncias por problemas de salubridad derivados de esa deficiente situación. Las manifestaciones de la máxima responsable de dicho departamento autonómico llegaron después de que los vecinos le replicaron "non digas que está arranxado" y que "a merda chega toda á ría", después de que ella indicase que los problemas de la depuradora de Couso "a día de hoxe están arranxados" y "non está a emitir ningún cheiro", además de decir que los portavoces municipales en el Concello riveirense certificaron en una reciente visita a la EDAR su correcto funcionamiento..

Estas palabras se pridujeron después de que la diputada autonómica Loli Toja denunciase los problemas de dicha depuradora por "verteduras de augas fecais" y "cheiros nauseabundos" y que calificó como "parche" lo que se hizo cion el emisario de Punta Touro. Del mismo modo, afectados por los problemas de ese saneamiento le manifestaron que resulta muy triste tener que esperar seis meses para que les escuchen. La conselleira dijo que la EDAR riveirense se encuentra en una fase “xustamente para ver se funciona ben”. Aclaró que se trata de un período en el que, antes de ser entregada, se corrigen los posibles defectos que existan y añadió que su departamento estará vigilante para que se cumplan las condiciones que permitan que la depuradora entre en servicio, funcione correctamente y de servicio a 30.000 vecino, y que si no da los resultados esperados no la recepcionarán..

Mato subrayó el esfuerzo que está realizando la Xunta en materia de saneamiento de la Ría de Arousa desde 2009 con 55 millones invertidos y que en el presente año se traducirá en intervenciones por más de 5 millones de euros. Además, indicó que ese presupuesto permitirá desarrollar, entre otras actuaciones, la obra de colectores del río Breiro (Boiro), mejorar el saneamiento en Olveira (Riveira) y en Rianxo. Mato detalló que se trata de un esfuerzo que no es nuevo y que está resumido en la redacción del plan de saneamiento local, la hoja de ruta que permitió a Augas de Galicia identificar las necesidades y dar respuesta a las mismas. Agregó que la puesta en funcionamiento de la depuradora de Corrubedo, la reparación del emisario de Punta Touro, la redacción del plan del margen derecho de la ría arousana y la construcción de la EDAR de Riveira permitieron “mellorar a situación das augas da Ría de Arousa, que na actualidade conta con 88 puntos de vertedura menos, despois de ser subsanadas”, dijo.