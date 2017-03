RIVEIRA - Detenido un hombre por un concurso de delitos tras entrar con su coche en el circuito de duatlón

Un vecino del centro de Riveira, cuya identidad responde a las iniciales M.M.C., de 35 años, fue detendio a priemra hora de esta mañana por un concurso de delitos después de que hubiera accedido con su vehículo en el circuito en el que se iba a desarrollar una prueba de duatlón. El suceso tuvo lugar en torno a las nueve y media de la mañana cuando esa persona iba a los mandos de un Peugeot 307 familiar de color negro y accedió al Paseo das Carolinas en el cruce de la nueva lonja, tras romper la cinta que limita el referido circuito, y detrás del mismo también se coló otro coche. Un oficial de la Policía Local riveirense que estaba en la glorieta de acceso al Náutico y que formaba parte del dispositivo especial establecido con motivo de dicha prueba deportiva se percató de la referida infracción y procedió a darle el alto al primer de los automóviles, que se detuvo pero, cuando ese profesional se dirigía a hacer lo propio con el segundo, el Peugeot 307 familia se dio a la fuga.

En ese momento, el policía local inició una persecución en moto detrás de ese vehículo, realizándole indicaciones al conductor para que se detuviera, haciendo caso omiso. Por ello, dio aviso a sus compañeros que estaban situados en la glorieta de As Saíñas para que lo interceptasen, y procedieron a bloquearlo con un coche patrulla. A partir de ese momento la actitud de M.M.C. fue totalmente colaboradora, pero la Policía Local comprobó que esa persona nunca había obtenido el permiso de conducir y al someterle a las pruebas de alcoholemia arrojó tasas de 0,91 y 0,92 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Por estas últimas casas y por haberse saltado la zona acordonada y por desobediencia a la autoridad al darse a la fuga tras ser interceptado. Al estar todos los agentes municipales ocupados en el dispositivo del duatlón, se solicitó la colaboración de efectivos de la comisaría riveirense del Cuerpo Nacional de Policñia, que lo trasladó a sus calabozos.

Debido a que la acompañante, M.B.S.C, que ronda los 35 años y que es la propietaria del coche infractor, también dio resultado positivo en la prueba de alcoholemia, se le indicó que se podría hacer cargo del mismo una tercera persona que no estuviera ebria, como así sucedió, pues de lo contrario sería inmovilizado y trasladado al depósito municipal, en concreto, a una finca situada enfrente de la jefatura de la Policía Local que fue habilitada como tal al estar saturada la nave de Xarás. Según indicaron fuentes policiales, pese a que no se detuvo a la dueña del Peugeot 307 familiar, se le podría atribuir un delito de cooperadora necesaria si se comprueba que era conocedora de que M.M.C. no tenía carnet de conducir y que iba a los mandos del coche bajo los efectos de bebidas alcohólicas.