RIVEIRA - Un hombre de edad avanzada fue arrollado en un paso de peatones al deslumbrarle el sol a un conductor

El tramo inicial de la Avenida de Ferrol fue escenario poco antes de las once y media de esta mañana de un accidente de tráfico, consistente en un atropello en un paso de peatones. La víctima, F.F.F., de 75 años y vecino de Riveira, fue arrollado por un Honda Accord 0596-DPN, conducido por el también riveirense R.P.R., de 61 años, y que se dirigía hacia la rotonda de Padín. El automovilista manifestó que le había deslumbrado el sol, y que cuando estaba a punto de llegar a la zona cebrada vio cruzar a una persona y frenó, pero a pesar de ir despacio no lo se detuvo con suficiente antelación y lo atropelló. El peatón cayó sobre el asfalto y se quejaba de dolor en al cadera, por lo que una ambulancia del 061 movilizada hasta el lugar del suceso procedió a su evacuación al Hospital do Barbanza. Al lugar también acudió una patrulla de la Policía Local de Riveira, que reguló la circulación rodada y se encarga de instruir el atestado del accidente, y efectivos del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM), que le colocaron un collarín y colaboraron con los técnicos de Urxencias Sanitarias para subir al herido al vehículo asistencial.