Un total de 160.000 litros de agua fueron los que precisaron los Bomberos de Riveira y Boiro para sofocar por completo el incendio que se declaró en torno a las once y media de la noche del martes en la planta de gestión de residuos en desuso ubicada en el lugar de Salmón (Oleiros). Cuando llegaron los medios de extinción al lugar el fuego ya estaba generalizado por las 90 toneladas de basura apilada en una superficie de aproximadamente 600 metros cuadrados, que consistía básicamente en colchones usados, neumáticos, plásticos y de otra naturaleza, y cuyo volumen se redujo a menos de la mitad. Otros montones de residuos separados no llegaron a arder.

Las dotaciones de Bomberos estuvieron trabajando durante cerca de trece horas y lograron controlar y evitar que se propagasen las llamas con espuma, aunque la lluvia se convirtió en un enemigo de esos trabajos, pues deshacía la espuma. Por la mañana se incorporaron una pala excavadora del Concello y los efectivos del Grupo de Apio e Emerxencias Municipal (GAEM) con dos camiones motobombas para colaborar en el suministro de agua para apagar el incendio, una labor que fue muy complicada pues en la zona afectada se registraba una alta temperatura que obligó a una actuación sin descanso para apagar las llamas y que estas no alcanzasen a la nave y las oficinas. Su intervención se dio por rematada en torno a las doce y veinte del mediodía de ayer una vez se confirmó que no había riesgo de que se pudiera reavivar el fuego. Durante las primeras horas también estuvieron patrullas de las Policías Local y Nacional e incluso un agente forestal, ya que en principio se pensó que el incendio era fuera de dicho recinto vallado con bloques de cemento.

En los primeros instantes, las labores de extinción se desarrollaron desde el exterior de la planta de gestión de residuos, que actualmente pertenece a un grupo de inversores tras comprarla en un lote en una subasta judicial. Poco después de la medianoche acudió el antiguo gerente de la empresa Urbaser y abrió el portalón de acceso a las instalaciones, lo que permitió atacar el fuego desde cerca. Respecto a las causas, aún no están claras, pero se trabaja sobre la hipótesis de que pudo ser intencionado y que incluso se llegó a verter un acelerante de las llamas, pues al llegar los Bomberos ya estaban muy extendidas por un montón de basura acumulada. n