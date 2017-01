RIVEIRA - El juzgado que instruye el caso por la desaparición de Diana Quer suma el paso de un cuarto juez desde octubre

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Riveira, que instruye la causa por la desaparición de Diana Quer hace cuatro meses y medio en A Pobra, está viviendo en los últimos tres meses una situación que resulta, al menos, curiosa. Desde la marcha en octubre de la togada que venía ocupando ese cargo en los últimos años, Nieves Corral Montes, que empezó con la instrucción de ese procedimiento y a la que le concedieron el traslado de destino al Juzgado Número 1 de Betanzos que había solicitado bastante tiempo atrás, ya son otros tres jueces los que pasaron por esas dependencias.

En un primer momento se incorporó con carácter interino María Marta Guillemet García, que se creía que iba a permanecer algún tiempo más del que realmente estuvo, pues no se aguardaba que la Comisión Permanente del Consejo General de Poder Judicial resolviese tan pronto el concurso para el destino de nuevos jueces. Ese acuerdo provocó que la estancia de esa jueza fuese prácticamente fugaz, pues a comienzos de noviembre se incorporó Félix Isaac Alonso Peláez como titular de la plaza al frente del Juzgado Número 1 riveirense, procedente del Juzgado Número 1 de Blanes. Tras dos meses en los le dio un importante impulso a la instrucción del caso de la desaparición de la joven de Pozuelo en A Pobra, con un contacto permanente con los investigadores y reuniones en su despacho para hacer un seguimiento de los avances y acordar nuevas diligencias, desde este lunes no ocupa su despacho, pero es de manera temporal, pues solicitó y le concedieron un permiso por motivos personales.

Desde ese día, se encuentra desempeñando su labor la jueza en funciones Ana María Rodríguez Piorno. Sin embargo, según informaciones a las que ha tenido acceso este periódico, esta togada sustituta no se va a encargar en ningún momento del caso Diana Quer, sino de sacar adelante el trabajo rutinario de dicho Juzgado Número 1. Otra cosa bien distinta es el trabajo que siguen haciendo los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Policía Judicial, que mantienen abiertas todas las líneas de trabajo.



CORREO INQUIETANTE

En relación al inquietante correo que recibió SOS Desaparecidos firmado por Diana Quer, que la Guardia Civil no considera relevante para resolver el caso, se ha apuntado que posiblemente no se haya recurrido a la red TOR -el lado oscuro de Internet-, pues algunas fuentes sostienen que no fue una acción compleja, sino que se usó una plataforma muy básica en la que se introdujo una cuenta de correo, y que aunque se sabe el servidor y la IP usados, por ahora se desconoce el autor del mismo. Por otro lado, la madre de Diana Quer abandonó ayer la casa de veraneo en el lugar de Cabío, a la que llegó el pasado jueves para pasar el Fin de Año en ella y sentirse más cerca de su hija mayor desaparecida.