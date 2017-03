RIVEIRA - Lamentan que Confapa Galicia no apoye la huelga educativa

El Sindicato de Estudantes do Barbanza lamentó ayer la decisión de la Confederación de Asociacións de Pais de Alumnos de Galicia (Confapa Galicia) retirase su apoyo a la huelga convocada para este jueves, 9 de marzo, pois consideramos que a loita debe perdurar a pesar das melloras conseguidas”. De todos modos, agradeció a la ANPA “Caramecheiro”, del IES Número 1 de Riveira, que se desmarcase de esa postura y opte por respaldar ese paro.

Su responsable, Álvaro Sampedro, hizo especial hincapié en la necesidad de movilización ciudadana “para acadar cambios sociais tales como a derogación da Lomce. Non serve de nada non ir ao colexio para quedarse na casa, temos que saír a loitar polos nosos dereitos, nos afecta a todos por igual”. Por ello, convocó a la manifestación que ese día 9 partirá a las 12.00 horas del IES Número 1 riveirense. Precisó que aunque el Gobierno estatal dijo en noviembre que quería alcanzar un Pacto por la Educación, “pero como de costume non nos atopamos máis que con palabras” y añade que “o PP trata de derrubar todos os intentos de paralizar a implantación da Lomce mediante apelacións e recursos no Tribunal Constitucional”, matizó. n