RIVEIRA - La madre de Diana Quer declara como investigada en la causa por la custodia de su hija menor

Diana López-Pinel, madre de la joven madrileña Dian Quer, desaparecida en A Pobra desde el pasado 22 de agosto, declaró esta mañana durante aproximadamente dos horas y en calidad de investigada ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Riveira, en relación con la custodia de su hija menor, Valeria, que dicha juez le retiró cautelarmente hace un par de semanas para otorgársela a su exmarido, Juan Carlos Quer. Este hecho ha trascendido esta mañana después de que el letrado mantuviera que la declaración de su clienta se hacía de forma voluntaria. La progenitora salió del edificio judicial riveirense con un semblante más sonriente que con el que llegó poco antes de las diez de la mañana. Tanto ella como su abogado, Pedro de Bernardo, manifestaron que en la declaración todo había salido muy bien y mejor de lo esperado -"ha sido perfecto", precisó el letrado-, y que en breve se tendrán resultados, pero no quisieron adelantar nada al respecto, remitiéndose a lo que pueda comunicar la juez sobre el caso. Del mismo modo, Diana López-Pinel se expresó muy confiada de poder abrazar a sus hijas Valeria y Diana, "a las dos", subrayó. En relación a las manifestaciones de Juan Carlos Quer dijo con firmeza que "de mi exmarido no hablo". Y sobre el tema más importantes, que no es otro que la desaparición de su hija mayor, indicó que las investigaciones avanzan poco a poco, pero que no podía decir nada más al respecto.