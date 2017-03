RIVEIRA - Dos personas resultan heridas, una de ellas atrapada, en un accidente con vuelco en la Autovía do Barbanza

Dos personas resultaron heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico con vuelco de un Opel Astra registrado en torno a las once y cinco minutos de esta mañana en la Autovía do Barbanza, a la altura de Palmeira, en la calzada en dirección hacia Riveira. El siniestro se registró cuando un vehículo se salió de la calzada por el margen derecho y dio vueltas de campana hasta acabar volcado sobre el arcén y una tajea. Uno de los ocupantes del vehículo quedó atrapado, por lo que las dotaciones de Bomberos de los parques comarcales de Riveira y de Boiro tuvieron que proceder a la excarcelación del coche para sacar a ese ocupante. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061, que evacuó a las víctimas al Hospital do Barbanza. Uno de los ocupantes es un hombre de Muros, que presentaba lesiones graves, mientras que el otro era una mujer riveirense, cuyas heridas eran, inicialmente, de carácter leve. También acudieron efectivos del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) riveirense; Grúas Galicia, que se encargó de la retirada del automóvil, y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que se encarga de instruir el atestado.