RIVEIRA - Vecinos de Aguiño insisten en su reclamación para que se asfalte la Rúa Francisco Lorenzo Mariño

El lamentable estado que presenta el pavimento de la Rúa Francisco Lorenzo Mariño, en Aguiño, ha vuelto a suscitar las quejar de los vecinos y otros usuarios de dicha vía que da acceso hacia el puerto de dicha parroquia riveirense. Los afectados señalan que se trata de una reivindicación que no dejarán de hacer mientras no se acabe de hacer esa actuación que estuvo paralizada varios meses y que tan sólo se retomó hace unos días para completar las aceras tras hacer público su malestar pro esa situación. Afirman que ahora vuelven a la carga para que la Diputación coruñesa no se olvide de exigir el remate de esta actuación. Afirman que el actual estado de la calzada supone un peligro para la seguridad de los vehículos que transitan por ella, pues los baches y socavones son cuantiosos.

A este respecto, desde el BNG se indicó que esa fue una de las demandas que les hicieron quienes asistieron a la reunión celebrada en Aguiño en su campaña de participación vecinal, en la que le pidieron que se tomen medidas para obligar a los conductores a reducir la velocidad en la Rúa Castelao y que se amplíe el programa de Axuda no fogar. n