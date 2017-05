Riveira Weekend, que combina surf y bodyboard con bicicleta, cuenta con 280 preinscritos

Alrededor de 280 personas de la península ibérica y de Canarias están preinscritas para participar a lo largo de este fin de semana en el programa de actividades de naturaleza Riveira Weekend, que este año alcanza su segunda edición, después de que la sesión inaugural resultase todo un éxito, con 140 participantes. Se trata de una iniciativa que combina la práctica del surf, el bodyboard y el descenso en bicicleta de montaña (DH) con otras actividades que resultan más lúdicas.



Para hablar de estas propuestas, ayer estuvieron en la casa consistorial los responsables de la organización de este evento novedoso, que no fueron otros que Álex Sebastián, Manuel Lama y Breixo Ventoso, que estuvieron acompañados del concejal delegado del área municipal de Deportes, Anxo Orellán. Los tres primeros señalaron que esta acción está impulsada por la escuela Grip Surf School, el club H2O, el establecimiento comercial Mountain Bike y la marca local de ropa deportiva GNY. Se desarrollará entre hoy y mañana, días 13 e 14 de mayo. Del centenar de participantes hay apuntados 83 en las diferentes categorías -niños promesas, cadetes, júnior, élite, master30- de los certámenes de surf y bodyboard y los 200 restantes están apuntados para el descenso en bicicleta. La cifra final de inscritos se podría ver reducida debido a la previsión de adversa meteorología. Otro problema con el que se están encontrando es el del alojamiento en la capital barbanzana, teniendo que desplazarse a Porto do Son, Xuño y A Pobra para encontrar donde pasar las noches de este fin de semana.



Breixo Ventoso indicó que la programación arrancará bien pronto, pues a las nueve de esta mañana será la playa de Espiñeirido en donde se desarrollará la prueba de surf y bodyboard distribuida en cinco categorías: surf open, surf júnior, body open, body júnior y surf féminas. Por lo que respecta al descenso en bicicleta, la competición tendrá lugar en el circuito habilitado en el entorno del mirador de Pedra da Ra, y acogerá entre las once de la mañana y la una de la tarde los entrenamientos, y desde las tres hasta las ocho de la tarde se celebrará la competición propiamente dicha.



Además, en el programa se recoge que el foco de atención se trasladará a partir de las siete de la tarde y hasta la medianoche a la Rúa Alcalá Galiano, en el centro de Santa Uxía, en donde habrá distintas actividades lúdicas como exhibición de pinchadiscos, juegos populares y entrega de premios. Y en la jornada dominical continuará el certamen de surf en Espiñeirido entre las 9,30 y 15.00 horas, para completar un fin de semana que, en palabras del edil Anxo Orellán, “pretende promocionar uns deportes que están arraigando moi forte nos últimos tempos no municipio”.