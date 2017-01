Roban con un butrón en una tienda de efectos navales del paseo das Carolinas

La tienda de efectos navales Viuda de Gómez, situada en el número 38 del Paseo das Carolinas, en Riveira, fue asaltada la pasada madrugada. Los ladrones accedieron al interior del comercio tras abrir un butrón en uno de los cristales blindados del escaparate. Un particular que pasaba por delante del establecimiento a las ocho de esta mañana se percató del agujero que había en la cristalera y avisó a las fuerzas de seguridad.

Hasta el lugar se desplazaron sendas patrullas de las Policías Nacional y Local, que comprobaron la veracidad de la alerta. Poco después se dio aviso a los propietarios del negocio, que acudieron a realizar una inspección del mismo, aunque les indicaron que no tocasen por las zonas por donde pasaron los cacos, que dejaron un rastro de sangre tras cortarse con los cristales del escaparate.

Inicialmente, los propietarios echaron de menos unos 300 euros —casi todo en monedas, salvo un billete de 20 euros— que habían dejado para cambio en un cajón, así como la caja registradora en la que indicaron que no había dinero. Del mismo modo, echaron en falta un ordenador portátil, un teléfono móvil y una calculadora que tenían en la oficina, que apareció toda revuelta, con infinidad de documentos tirados por el suelo y cajones y puertas de armarios abiertas de par en par.