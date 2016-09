Roban la caja fuerte de un local hostelero de la villa tras desmontar una verja y abrir a patadas la puerta principal

Un céntrico local hostelero del casco urbano de A Pobra, que lleva abierto poco más de un mes, fue víctima de un robo con fuerza registrado en la madrugada de este martes, en el que los ladrones arrancaron del suelo y se llevaron la caja fuerte, en la que el propietario guardaba una importante cantidad de dinero con la que pretendía hacer diversos pagos a sus proveedores. Se desconoce la hora a la que se cometió el delito, pero el duelo recibió una llamada de teléfono a las nueve menos veinte de la mañana de un operario que de la empresa que se encarga de la recogida de basura, que se percató de que la verja estaba desmontada y doblada. El hostelero sospecha que los cacos pudieron usar para ello una pata de cabra, pues en una esquina quedó una marca de óxido, pero tampoco se descarta que usaran un gato hidráulico.

Además, los ladrones abrieron a patadas la puerta principal de madera, forzando los cierres y pasadores. El botín que se llevaron consistió en unos 300 euros que tenía para cambio en la caja registradora, que el empresario reconoció que dejó abierta pues no contaba que le entrasen a robar. Del mismo modo, se llevaron la caja fuerte de acero con dinero -prefirió no precisar la cantidad- que tenía atornillada al suelo de madera, quedando varios trozos de los enganches en el sitio. Al parecer, la Guardia Civil, que ya acudió a recoger pruebas de lo sucedido, así como tomó fotografías de la escena del robo, ya tiene sospechosos. Se trataría de unos individuos a los que el propio hostelero afectado se cruzó con ellos a las seis y media de la madrugada del pasado viernes y llevaban los bolsillos llenos de monedas, pues el ruido que hacían al moverse era de ellas, “pois esta xente non te anda con canicas”, precisó. n