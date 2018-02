Roban en Catoira el bolso de la mujer del Chiclé que dejó en el coche y lo recupera en Boiro

Rosario Rodríguez Franco, esposa de José Enrique Abuín Gey, alias el “Chiclé”, detenido como presunto autor del crimen de Diana Quer, se llevó esta semana la desagradable sorpresa de que la había robado. Al parecer, la mujer se alejó durante unos instantes del Audi que conduce y que había dejado aparcado junto la vivienda de sus padres en la localidad pontevedresa de Catoira y cuando regresó se encontró con una ventanilla rota del coche y que de su interior le faltaba el bolso.

Según pudo saber este periódico, ya pudo recuperar ese complemento de su propiedad y la documentación que contenía, no así el dinero en metálico que guardaba en él. Todo apunta a que el ladrón que sustrajo el bolso sólo iba buscando billetes y monedas, por lo que una vez que se hizo con el botín económico se deshizo del resto. La siguiente información que se recibió fue que Rosario Rodríguez había logrado recuperar el bolso y la documentación en Boiro, lo que al menos resultaba curioso. Aunque no existe confirmación oficial de como fue a parar ese objeto desde Catoira hasta la localidad boirense, todo apunta a que alguna persona lo encontró y lo entregó en alguna dependencia de los cuerpos policiales de la localidad pontevedresa o sus alrededores. Al incluir la documentación personal de la mujer del “Chiclé”, donde figura su lugar de residencia, lo pudieron remitir desde allí hasta un puesto de la comarca barbanzana para hacer.

De hecho, aunque Rosario Rodríguez está haciendo vida normal en Catoira, esta semana se la pudo ver en varias de las localidades de la comarca barbanzana, como Rianxo, Ribeira y Boiro, para hacer diferentes trámites. En la última localidad referida la vieron entrar en el cuartel de la Guardia Civil y se ha podido saber que fue hasta allí a recuperar el bolso y lo que contenía.

Fuentes familiares indicaron que Rodríguez Franco tenía previsto volver a llevar a su hija este fin de semana hasta la cárcel de A Lama para que pudiera visitar a su padre. Sin embargo, apuntaron que posiblemente no podría hacerlo pues estaba pendiente de que le entregasen el coche en el taller al que lo llevó para que le reparasen el cristal de la ventanilla que rompió un ladrón para hacerse con el bolso y su contenido.