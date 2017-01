Roban de nuevo en la Praza de Abastos y se llevan 200 euros, lotería y una caja registradora

Crece la indignación entre los propietarios de los negocios de la Praza de Abastos de Riveira. Por segunda vez en menos de una semana han entrado a robarles, aumentando en esta ocasión el botín obtenido por los ladrones al sumar, a los cerca de 200 euros sustraídos, una máquina registradora y décimos de lotería.

Si en el hurto sucedido del sábado al domingo los delincuentes se llevaron cerca de 200 euros en calderilla, esta vez han vuelto a robar aproximadamente esa cantidad a unos cinco o seis establecimientos. Además, los amigos de lo ajeno se han llevado en esta ocasión la caja registradora de la frutera y tres décimos de lotería premiados con el reintegro, a doce euros cada uno.

El presidente de la asociación de la Praza de Abastos, Nardo Mariño, explicaba ayer que él, “escaldado” por el anterior suceso, esta vez no había dejado nada de dinero en su negocio. Además, Mariño explicó que a una de las pescantinas le rompieron un mueble donde habitualmente guarda sus enseres personales y que se encontraba cerrado con llave. Los placeros aseguran no saber por dónde han entrado los ladrones, aunque tienen sospechas de una puerta en concreto, “da que poden ter chaves ou saben como abrila, ou ben estar escondidos dentro do edificio”.



mayor seguridad

A pesar de que no ha habido daños de importancia, ahora el temor por parte de los trabajadores de la Plaza es que los robos continúen y que en próximas ocasiones los ladrones se lleven mercancía o las pesas. Mariño considera “urxente” cambiar las cerraduras, aunque la asociación ya ha recibido del Concello el compromiso de instalar cámaras. Lo que sí se va a hacer de manera inmediata es aumentar las labores de vigilancia por parte de la Policía Local.