Rompen el cristal de seguridad de una tienda de informática y roban un teléfono de 169 euros

Suma y sigue. La sucesión de robos en la comarca no parece tener freno y los ladrones volvieron a hacer de las suyas en la madrugada de este miércoles. En esta ocasión la víctima fue el establecimiento de soporte informático Rossman, situado desde hace seis meses en el número 52 de la Avenida Rosalía de Castro, en donde es la primera vez que le roban, aunque en su anterior ubicación, a unos 20 metros, ya fue víctima de otras sustracciones. Los hechos, que ya fueron denunciados en la comisaría riveirense del Cuerpo Nacional de Policía, sucedieron a las 5.00 horas. En ese momento, la propietaria de la tienda recibió una llamada de teléfono de su compañero de trabajo, que le indicaba que les habían entrado a robar y que él ya estaba en el lugar del suceso.



Los ladrones rompieron un cristal del escaparate con un objeto que, al parecer, todavía no se ha podido determinar su naturaleza, pero se cree que es bastante contundente y con el que le dieron varios golpes al cristal para romperlo pues es de los considerados como de seguridad. De hecho, alguna vecina les llegó a manifestar que había escuchado ruidos en torno a la hora señalada. Tras abrir un pequeño boquete en ese vidrio, los cacos introdujeron una mano y sustrajeron un teléfono móvil valorado en 169 euros que había en exposición en una estantería. La dueña declaró que no echaba en falta ningún otro artículo, e incidió en que no accedieron al interior de la tienda pues no abrieron el agujero suficiente como para colarse por él.



Pese a que la tienda no dispone de un sistema de alarma, la propietaria indicó que dispone en el interior de la misma de un sistema de grabación que enfoca únicamente hacia la zona de la caja registradora, por lo que ni cuentan con imágenes de la zona en la que los ladrones rompieron el cristal del escaparate.



La Policía Judicial de la comisaría de Riveira inició una investigación para tratar de determinar la autoría del robo, mientras que su unidad científica recogió huellas y pruebas y tomó fotografías del escenario del robo con el fin de contribuir a esa labor.