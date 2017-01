Rosalía de Castro será peatonalizada este año entre el Concello y el Malecón

Riveira ampliará su superficie peatonal. Así se decidió ayer durante la reunión mantenida por la Mesa pola Peonalización, en la que se decidió actuar en dos tramos perpendiculares uno del otro que no cuentan, a día de hoy, con plazas de estacionamiento, en la calle Rosalía de Castro.

Es precisamente este último factor uno de los que pesó a la hora de adoptar la determinación. Así, se unirán los dos tramos ya peatonalizados de la rúa Galicia: El que transcurre desde Rosalía de Castro hasta el nuevo mercado y el que dista entre las plazas de la Porta do Sol y Compostela, además de la rúa Rosalía de Castro, entre la praza do Concello y el Malecón.

Según explicaron ayer mismo desde el Consistorio, para llevar a cabo estas actuaciones está previsto disponer una partida orzamentaria en los presupuestos de 2017, con el fin de acondicionar la zona, ampliando las aceras donde sea necesario y colocando a un solo nivel toda la superficie de la calzada. Asimismo, especificaron que tanto los vehículos con entrada a garajes como los de emergencias, seguirán pudiendo circular por estos viales, de la misma manera que los que realicen trabajos de carga y descarga, siempre en los horarios autorizados para este tipo de actividades.



cambios en la rúa de lugo

Esta calle sufrirá cambios, a raíz de las modificaciones anteriores. Así, en la rúa de Lugo se invertirá el sentido de la circulación, para facilitar el acceso al Monumento desde Rosalía de Castro. Por otro lado, para aquellos que circulen hacia las avenidas de Ferrol o de A Coruña, se propiciará la conexión entre el entorno del Concello con la rúa Canarias a través de la travesía que discurre por detrás del CEIP O Grupo. De esta forma se pretende descongestionar Miguel Rodríguez Bautista. Precisamente, también está previsto tomar otras medidas que eviten que las paradas de autobús entorpezcan la circulación por la calzada en esta vía.



encuestas favorables

Por otra parte, en la reunión de ayer, en la que estuvieron presentes representantes de la Policía Local, la Asociación de Empresarios de Riveira, Ambar, Amicos y distintos grupos de la Corporación Municipal, además del alcalde, este último dio cuenta de los resultados de las encuestas. De 14 respondidas físicamente por los comerciantes, 10 consideran que la peatonalización resulta beneficiosa para los habitantes. La modificación de Rosalía de Castro entre la Praza do Concello y el Malecón fue, con seis votos, la opción preferida. Lo mismo sucedió en la web, donde esta alternativa obtuvo 248 votos. Un total de 651 personas participaron a través de este medio, siendo el 56 % favorable a estas medidas.