Rosario Rodríguez Franco ya ha acudido en un par de ocasiones hasta la cárcel provincial de A Lama, en la que está ingresado como recluso su marido, José Enrique Abuín, alias “Chiclé”. Sin embargo, según indicaron personas próximas a ella, parece que no lo está haciendo por gusto ni por las ganas que tiene, ni por el apoyo que le da, sino más bien todo lo contrario. Esta persona apunta que ella no quiere ir, pero que si lo está haciendo se debe única y exclusivamente para llevar a la hija de 13 años que tiene en común con él y que ha pedido que la lleve por lo unida que está a él y porque le quiere. “Rosario Rodríguez acudió a la cárcel a llevar a su hija, pues ella sola no iba”, precisó.



El psicólogo que atiende y trata a la hija de Rosario Rodríguez y José Enrique Abuín, les ha indicado a sus familiares que si la niña quiere ir a ver a su padre que la lleven, sin causarle ningún trauma. Ese médico especialista no lo cree perjudicial para la hija, pues la periodicidad de las visitas no es superior a más de una a la semana. Los familiares consideran que un cambio de centro educativo podría ser beneficioso por el hecho de que se alejaría a la chiquilla de un entorno que la señala. l