Ruiz dice que la grúa de Vilanova es la única que se logró, ya que las del lugar se dedican a talleres

La falta de un servicio municipal permanente de grúa para la retirada de los vehículos mal estacionados es una de las mayores preocupaciones que tiene el alcalde ribeirense. Manuel Ruiz señala que si el Concello ha tenido que recurrir a otorgarle esa prestación a una empresa ubicada en Vilanova se debe a que es lo único que han podido conseguir, ya que agregó que las que funcionan en la zona se dedican más a los talleres y tienen miedo a perder sus clientes.

El primer edil de Ribeira manifestó que si dependiera de él la decisión de sacar en primer lugar a licitación el servicio de grúa ya estaría hecho, pero precisó que antes tienen que darle salida a los expedientes más antiguos, como es el caso del servicio de atención a domicilio, sacar a concurso la perrera municipal y otros relativos a obras de 2015 que aún están pendientes de finalizarse. De todos modos, y pese a que señala que el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Ribeira está saturado de trabajo, el mandatario local confía en que esté listo para poder empezar en enero del próximo año. De todos modos, precisó que lo primero que se debe hacer respecto al servicio municipal de grúa es elaborar el pliego técnico según las necesidades de la Policía Local. Respecto al funcionamiento actual de la actual concesión, Manuel Ruiz indicó que la grúa que hay actúa cuando se lo solicita la Policía Local, además de que está presente todos los sábados con motivo del mercadillo que se instala en la explanada portuaria, por si es necesario retirar vehículos que impiden la colocación de los puestos ambulantes.

El alcalde de Ribeira precisó que esta es la forma en que, por el momento, han podido cubrir el servicio de grúa, a la espera de que se pueda sacar un nuevo concurso para que funcione de manera permanente. La intención es que se pueda sacar a licitación por un periodo de dos años, prorrogables por otros dos más. Respecto al hecho de que no haya podido funcionar para la retirada de vehículos que obstaculizaban el paso en alguna calle, como sucedió el miércoles en la Rúa Sidreiras, o que impedían el acceso a garajes con vado, el regidor local indicó que el problema en esos casos pude estar en que la grúa viene de lejos y tarda una hora en llegar. Varios dueños de vehículos que se vieron afectados al no poder entrar ni salir de sus garajes indicaron que no resulta operativo y que debería buscarse una solución temporal, pues las tasas se las cobran igual.