Ruiz enmienda su presupuesto, que podría subir las ayudas a los clubes

Manuel Ruiz introdujo una enmienda en el presupuesto municipal de este año que presentó para su aprobación ayer en pleno, con la finalidad de que en el futuro, cuando se haga firme una sentencia en relación a una reclamación de Augas de Galicia sobre el canon de 2006. Fruto de esta última, el Concello lleva reservando desde entonces una partida de 100.000 euros, que es la cantidad solicitada por el ente autónomo. Sin embargo, esas pretensiones se han visto sensiblemente reducidas a unos 14.000 euros, por lo que de quedarse finalmente en esa cifra, se acordó que se modifique el destino de esa partida, para que 40.000 euros se destinen a incrementar la partida de subvenciones a los clubes deportivos, y el resto para los fondos Feuga, tal y como le solicitó el portavoz de Ciudadanos (C’s), Juancho Chouza.



Después de que a mediados de julio del año pasado se viviera un momento histórico al aprobarse el presupuesto municipal de Riveira sin ningún voto en contra el presupuesto económico de 2016, ayer se vivió una sesión plenaria en la que estuvo a punto de pasar lo mismo, pero el proyecto económico presentado por el alcalde, cuyo importe asciende a 28.596.454 euros -un 33% superior al del año pasado-, recibió el voto en contra de Asier Casais, edil del grupo no adscrito, mientras que Lola Elorduy y María José Brión y BNG y PSOE se abstuvieron. IPdeR hizo lo que ya había anunciado públicamente y lo respaldó, mismo sentido del voto de Ciudadanos. Gracias a esto último no fue necesario que Ruiz echase mano del voto de calidad como presidente de la corporación.



Casais dijo que, pese a que se incluyen obras importantes con muchas propuestas de todos los grupos municipales, no podía apoyar un presupuesto con una “deuda considerable” de casi siete millones de euros, y pidió un esfuerzo para reducirla. También consideró innecesario que se subiese la asignación a los partidos políticos y otros gastos en catering como la presentación de la Edusi. Rosa García, que discrepó con Casais esa postura, pues indicó que difícilmente les da para mantener los gastos que tienen que soportar, se mostró satisfecha con el anuncio del alcalde de subir las ayudas a los clubes, que ella ya dijo que iba a pedir para 2018. El alcalde indicó que el endeudamiento está justificado en la capacidad inversora, que sube un 242% respecto a 2016. Vilas, del PSOE, volvió a hacer como el año pasado una retahíla de preguntas y solicitó que se insista en la reclamación de los dos millones que el Estado aún debe por Riveira Atlántica 2015. Y Cobas, del BNG, le puso numerosas pegas al proyecto económico municipal. l