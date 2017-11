Salvador Mariño-Ageitos, nuevo gerente del hospital, tendrá como máxima prioridad a los pacientes

Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo fue presentado ayer por el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, como e nuevo gerente del Hospital do Barbanza. Se trata de un viejo conocido del complejo asistencial ubicado en Oleiros (Ribeira), donde trabajó como facultativo en el área de Urxencias entre los años 2006 y2009. S Sus primeras palabras fueron para dirigirse a los profesionales que le acompañarán en esta nueva andadura, y les dijo que más que amigos y familia, “aquí teño compañeiros” que le enseñaron a ser médico cuando llegó, pero que sobre todo descubrió que su máxima prioridad son los pacientes. Por ello, manifestó que intentará que su hoja de ruta sea esa por encima de todo, “polo ben do paciente”, subrayó.

Salvador Mariño-Ageitos es licenciado en Medicina y Ciruxía por la Universidade de Santiago de Compostela y trabajó, además de en el hospital barbanzano, como médico de Atención Primaria del Sergas y como facultativo de PAC, en ambos casos en el Área de Santiago, y como residente de medicina familiar y comunitaria en Pontevedra, y desde mayo de 2015 ejerció como director de Procesos sen Ingreso y de Urxencias en la Estrutura Organizativa da Xestión Integrada (EOXI) de Ferrol. El nuevo gerente dijo que, “como mariño ou mariñeiro” puedan llegar todos a buen puerto. Para eso, recordó lo que le dijo un paciente que en el Hospital do Barbanza estaba el mejor personal del mundo, algo que en ese momento pensó que era un poco excesivo, “pero creo que podemos apostar por eso”, y agregó que sabe que le seguirán enseñando para que entre todo “cheguemos a bo porto”.

Vázquez Almuiña manifestó que entre los objetivos que se marca está impulsar la innovación en la gestión y la capacidad de adaptación del sistema público a las nuevas necesidades de la sociedad, para afrontar retos como la integración de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria; la implantación de un nuevo modelo de Atención Primaria más proactivo, resolutivo y próximo a la ciudadanía; el impulso a la mejora continua de los centros hospitalarios; la apuesta por nuevas vías rápidas y la gestión de los pacientes crónicos y pluripatológicos. Y expresó su compromiso de que los hospitales comarcales no van a cerrar nunca y que van a seguir involucionando para dar más servicios día a día a todos”.