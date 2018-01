Sierra renuncia a defender al Chiclé por la muerte de Diana porque ya no le cree

“Arrepentido”. Así es como ha visto ayer al rianxeiro investigado por el crimen de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, “Chiclé”, el que hasta hora era su abogado, José Ramón Sierra Sánchez, que comunicó que hizo efectiva su renuncia a defenderlo, algo de lo que también dio traslado al Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira, que entiende del caso. No entró en detalles concretos sobre las razones que le llevaron a tomar esa decisión anunciada, pues indicó que forman parte de la relación confidencial entre abogado y cliente, pero si dijo que “para poder ejercer en un asunto penal “es necesario creer total y honestamente en lo que se está haciendo, hacerlo con pasión y con amor a la profesión”, precisando que “difícilmente, en este instante, lo puedo hacer”. De todos modos, reconoció que no es habitual que un abogado renuncie a la representación de su cliente.

El letrado coruñés, que ayer por la mañana acudió a la cárcel pontevedresa de A Lama para hablar durante una hora con “Chiclé” y comunicarle su decisión de no continuar con su defensa, manifestó que “si hay dudas (nuestras) sobre la defensa, somos nosotros los que decidimos no seguir”, y precisó que en este momento “debe proceder otra persona a ejercer la defensa”. Desde que hace efectiva su renuncia y el juzgado la admite, se otorga un plazo de varios días al investigado para que nombre abogado, con el apercibimiento de que si no lo hace se le designará uno de oficio, pues en ningún momento puede quedar indefenso, sin representante legal. En este sentido, manifestó que había recibido llamadas de otros letrados que se ofrecieron voluntariamente y mostraron su disposición a defender al “Chiclé”.

Preguntado si los resultados oficiales de la autopsia influyeron en su renuncia, incidió en la idea de que se trata de un informe “preliminar”, y precisó que “hay que hacer una serie de estudios complementarios de toxicología fundamentalmente, analizar más cosas y luego habrá un informe definitivo, y que por tanto lo que tienen ahora “no es concluyente”. Sierra Sánchez subrayó que, con todo, “es evidente que no parece que se pueda acreditar ningún tipo de delito contra la libertad sexual de lo que se ha analizado hasta ahora. Pa nosotros, eso era muy importante”. Del mismo modo, dijo expresó su deseo de que “sigan en esa misma línea los resultados de las pruebas y que sigan llegando a la conclusión de que esta pobre chica fue objeto de lo que fue objeto, pero no de un delito contra la libertad sexual”.

Sierra señaló que no hay riesgo de que aparezcan casos de agresiones sexuales vinculadas a Abuín Gey e hizo hincapié en que la supuesta violación a su cuñada por parte de este rianxeiro “no fue ni objeto de acusación por el Ministerio Fiscal”. E indicó que “pasara lo que pasase lo sabrá él, lo sabrá Dios, lo sabrá el juez, lo sabrá el fiscal...Él no fue condenado, no tiene antecedentes por este tema, por tanto hay que ceñirse a la realidad de lo que pasó”.