El sospechoso del crimen de Diana Quer va a prisión incomunicada y sin fianza

Prisión provisional incomunicada y sin fianza para el rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias “Chiclé”, de 41 años. Así reza el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ribeira y que se hizo público a las tres de la tarde en relación al sospechoso de haber acabado con la vida de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida en A Pobra hace 16 meses y nueve días, y cuyos restos mortales fueron hallados sumergidos en el agua de un pozo de una fábrica abandonada en la parroquia ribeirense de Asados. Dicha magistrada, que se encontraba en funciones de guardia, decretó el ingreso en la cárcel provincial de Teixeiro de ese individuo, al que también se investiga por tratar de raptar a otra joven el pasado 25 de diciembre en Boiro. La medida de privación de libertad se adopta al entender se que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva, así como para evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. Al investigado, que se acogió a su derecho a no declarar, le constan antecedentes judiciales contra la seguridad vial y contra la salud pública.



La incomunicación se acordó a petición de la fiscal, debido al “elevado riesgo de destrucción de fuentes de prueba por parte del investigado y, en particular, de que este pretenda influenciar en la declaración de los testigos de los hechos, lo que podría frustrar el buen fin de la investigación”. El auto indica judicial, sin perjuicio de lo que depare la instrucción, señala que “Chiclé” es sospechoso de haber cometido los delitos de detención ilegal y un homicidio doloso en el caso de Diana Quer. La jueza indica que todo ello se acuerda “con la provisionalidad propia del momento procesal” y sin perjuicio de que el avance de la investigación pueda permitir otras calificaciones más graves, como la de asesinato.



Del mismo modo, se le investiga por tentativa de detención ilegal y robo con violencia e intimidación en grado de tentativa en relación al caso registrado el Día de Navidad, “sin perjuicio de los delitos relativos a la integridad física y psicológica que se hubiesen podido cometer”. Además se aclara que “ello de forma provisional y sin perjuicio de ulteriores calificaciones que permitan realizar el curso de la investigación, y en particular, la posible corroboración de los indicios que advierten, ya en este momento inicial, de que la finalidad del investigado pudo haber sido la de atentar contra la integridad sexual o contra la vida de la víctima”, señala el auto.



Después del paso a disposición judicial del rianxeiro investigado por los referidos delitos, la causa se trasladará al Juzgado Número 1 de Ribeira y se acordará la reapertura oficial de la instrucción sobre la muerte de Diana Quer. Tras la referida notificación habrá un nuevo plazo de 72 horas para que se cite a declarar de nuevo al detenido -posiblemente por videoconferencia desde la cárcel-, si es que así lo decide el juez y se ratifique el ingreso en prisión.