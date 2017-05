Sustraen una vieja furgoneta en A Casanova para perpetrar un robo y la abandonan en Ribeira

Suma y sigue la cifra de robos en la zona, y seguirá incrementándose mientras estén en la calle delincuentes comunes que se han dedicado a generar una gran alarma social por sus acciones delictivas. Uno de los últimos sucesos de los que se tiene conocimiento ocurrió entre las dos y las tres de la madrugada de ayer cuando unos desconocidos sustrajeron en el lugar pobrense de Casanova -entre O Campiño y A Devesa- una vieja furgoneta Peugeot Partner de color blanco. Se apunta que esos individuos, al menos, trataron de usarla para perpetrar robo estrellándola contra una reja, pero por el momento no han trascendido más detalles.



Según pudo saber este periódico, las fuerzas de seguridad estuvieron buscando durante la noche ese vehículo perteneciente a una empresa de excavaciones. De hecho, antes de las cuatro de la noche se remitió una alerta entre los destacamentos de la Guardia Civil y Policías Locales para que estuvieran atentos por si la veían circular o estacionada en algún sitio o tratar de localizar la furgoneta, pero no se produjeron novedades durante la madrugada. En torno a las diez y media de la mañana se pudo ver a efectivos de la Policía Nacional de Ribeira en las inmediaciones del colegio Galaxia junto un vehículo de las características reseñadas y cuya matrícula coincidía con el robado. Ese suceso fue calificado como un hurto pues tenía las puertas abiertas y las llaves en un asiento del mismo, por lo que a los cacos les resultó más fácil sustraerlo.



Ese no fue el único robo que se registró esa noche, pues en torno as las dos de la madrugada desde la central de alarmas avisaron al propietario del bar Bahía de que les habían entrado. Cuando este empresarios y los efectivos de la Policía Nacional acudieron a dicho establecimiento hostelero ubicado en la Avenida do Malecón de Ribeira ya no había nadie en el lugar de los hechos. Según se recoge en las grabaciones de las cámaras de vídeo vigilancia del local son dos individuos los que perpetraron el robo, para lo que previamente arrojaron varias veces un bloque de hormigón contra el cristal de la puerta -el primer lanzamiento rebotó y no lo rompió, algo que si lograron con los posteriores- y una vez accedieron al interior reventaron con un machete la máquina tragaperras, llevándose la recaudación de la billetera. En un primer momento trataron de romperla por un lateral, pero no lograron abrirla al tener un cinturón de seguridad, por lo que acabaron rompiendo el cristal frontal. Por el modus operandi del robo, ya se apunta a la autoría de un delincuente habitual, con un amplio historial delictivo, al que incluso varias personas lo vieron merodeando por el centro de Ribeira en torno a las tres de la madrugada.



Esta es la tercera vez en lo que va de año que le entran a robar en le bar Bahía, por lo que sus propietarios piden que los jueces se tomen en serio este problema, pues señalan que así no pueden trabajar. Añaden que, de lo contrario, tendrán que ser ellos los que se tomen la Justicia por su mano, aunque temen que con ellos no serán tan benevolentes y los mandarán a la cárcel, por lo que deben hacerlo con todas las cautelas.