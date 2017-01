El teléfono móvil de Diana Quer sigue siendo la única pista tangible y fiable de la investigación de su desaparición

El hallazgo hace casi tres meses por parte de un mariscador del teléfono móvil de Diana Quer debajo del viaducto de la Autovía do Barbanza, en la zona más próxima al litoral de Cespón, hizo albergar grandes esperanzas para lograr la resolución del complejo caso de la desaparición en A Pobra en la madrugada del pasado 22 de marzo de la joven de Pozuelo. Desde entonces, contrariamente a lo que se llegó a apuntar en algunos momentos de que podría aportar información muy valiosa, el equipo de criminalística de la Guardia Civil de Madrid que trabaja con ese terminal iPhone 6 no ha obtenido nada relevante que permita avanzar en las investigaciones. De todas maneras sigue siendo la pista tangible más fiable que tienen sobre la que trabajar.

Cabe recordar que otras líneas abiertas por la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Policía Judicial de A Coruña, como la toma de declaraciones a decenas de testigos tanto en la comarca como en Madrid y en otros puntos de la geografía española, el análisis de las conexiones telefónicas a las antenas de telefonía móvil y el visionado de las cámaras de seguridad de diversos lugares, no han aportado tampoco datos valiosos sobre los que apuntalar alguna hipótesis por encima de otras. Por ello, tal y como ya hicieron en diversos momentos de los últimos meses del año pasado, están volviendo a centrar sus miras en la comarca, especialmente en A Pobra, pues creen que las claves de la desaparición están en dicha villa. Para ello, intensifican el trabajo de campo en la localidad y su entorno con la finalidad de encontrar las evidencias o pruebas que permitan obtener avances significativos en sus investigaciones.

El hecho de que desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Riveira, que es el que entiende del caso, se haya acordado por quinta vez consecutiva la prórroga de la medida de secreto de las actuaciones es un fiel reflejo de las dificultades que se está encontrando los equipos especializados de la Guardia Civil para determinar lo qué le sucedió a Diana Quer y cuál es su paradero actual.