Un tesouro de 248 hectáreas de terra e máis de 2.300 de riqueza no mar

A uns tres quilómetros de terra fronte á costa riveirense, pero ao tempo case na mesma boca da Ría máis famosa do mundo, Sálvora é visible case desde calquera punto de Arousa.

Corazón do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, é ao tempo unha das súas pezas fundamentais, xunto aos arquipélagos de Cortegada, Ons e Cíes, que integran nesta rede de especial protección ambiental aos municipios de Riveira, Vilagarcía, Bueu e Vigo.

Sálvora conta cunha superficie de 248 hectáreas terrestres, que se amplían e converten en 2.309 se falamos da riqueza estendida no seu amplo anel de costa vinculada ao illote. É a maior illa do arquipélago ao que presta o seu nome, que completan illotes como Vionta, Con de Noro, Herbosa, Rúa, Insuabela, Gaboteira, As Sagres e As Forcadiñas.

A posición privilexiada e a riqueza medioambiental levan a Sálvora, á vez, a ser recoñecida tamén na Rede Galega de Espazos Protexidos dentro da Zona de Especial Protección dos valores Naturais-Completo Húmido de Corrubedo, así como a súa inclusión na Rede Natura 2000, tamén da man do Complexo de Corrubedo. Igualmente, está incluida en áreas protexidas por instrumentos internacionais, como o Convenio para a Protección do Medio Ambiente Mariño do Atlántico do Nordés (Ospar), que cataloga as Illas Atlánticas de Galicia.



como descubrila

Hai un listado de empresas náuticas que ofrecen viaxes en catamarán á illa e esta é unha das opcións favoritas dos turistas durante os meses estivais.

Unha vez na illa, existen rutas e sendeiros sinalados ou delimitados que permiten ir percorrendo os puntos de interese centrais. Así, un dos recuros principais para a visita da illa é a chamada Ruta do Faro. Duns 1,2 quilómetros, percórrese nuns trinta minutos e ofrece ao visitante a posibilidade de descubrir recunchos da illa como a praia e as dunas do Almacén, Sirena de Sálvora, Pazo de Sálvora e o faro.

A catalogación como Parque Natural esixe, iso si, un absoluto respeto ás normas medioambientais.