A POBRA - El testimonio de una vecina podría dar un giro a la investigación de la desaparición de Diana

Las pesquisas que están llevando a cabo unidades judiciales de la Guardia Civil, con la colaboración de investigadores vinculados al caso Asunta, en relación a la desaparición en A Pobra de la madrileña Diana María Quer López-Penil, de 18 años, podrían dar un giro importante. Así lo manifestó ayer el alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, al indicar que tuvo conocimiento del testimonio de una vecina que se dirigió a él para comentarle cierta información relacionada con el caso. Aunque el mandatario no quiso entrar en detalles, todo apunta a que la declaración que prestaría esa mujer rompería con la postura que mantienen los padres de la joven de que su hija está retenida de manera ilegal, aunque descartan que se trate de un secuestro para pedir un rescate. De hecho, esa mujer pudo presenciar algunas secuencias que darían peso a una de las líneas de investigación que mantiene abiertas la Benemérita y que pasa por la marcha voluntaria de la muchacha, pero no se descarta que finalmente pudiera torcerse la situación y derivase en una retención contra su voluntad.

Paralelamente a ello, a última hora de ayer se tuvo conocimiento de que una muchacha menor de edad que reside en A Pobra acudió al cuartel de la Guardia Civil para prestar declaración en relación a una experiencia similar a la que vivió el pasado domingo Diana Quer cuando un individuo le decía “morena, ven aquí”. La chiquilla, que el pasado viernes conoció junto a su hermano a la ahora desaparecida, señaló que en la noche del domingo se encontraba en la alameda y un hombre de unos 35 años, del que dio una descripción bastante pormenorizada, como que llevaba un tatuaje en un hombro, además de que iba acompañado de otros dos individuos, se le dirigió en términos parecidos a los que recogió Diana en la conversación por mensajería de whatsaap con un amigo del colegio en Madrid. Parece ser que otra menor de edad vivió una experiencia similar. Por otro lado, un matrimonio jubilado de O Maño indicó que vio a la joven madrileña sobre las tres menos cuarto de la madrugada del lunes junto el puente de San Antonio y a la pareja le extrañó que estuviera sola allí a esa hora.

Por su parte, el instituto armado, que también sigue investigando en el entorno de los feriantes que acudieron a la villa con motivo del Carme dos Pincheiros a raíz de algunos testimonios de chicas que se pudieron ver acosadas por algunos de ellos, llevó a cabo desde primera hora de la mañana de ayer labores de rastreo con perros adiestrados y que se iniciaron en el entorno de la casa de veraneo en el lugar de Cabío-O Xobre y llegaron a las marismas de A Xunqueira, y continuaron por otros puntos del municipio. Según algunas fuentes, el dispositivo de búsqueda desplegado se asemejó al puesto en marcha en el caso de la peregrina estadounidense Denise Thiem. Pero, a partir de que se tuvo conocimiento del testimonio referido por el alcalde, todo pareció calmarse. Sólo se produjo un sobresalto, que fue el hecho de que se hizo circular el bulo de que la adolescente apareció en las piscinas naturales del río Pedras. Hasta allí acudió la Guardia Civil y varios medios de comunicación, pero no había nada de cierto en todo ello. Ayer cerraron la investigación y se desconoce si se retomará hoy.

Mientras tanto, Juan Carlos Quer, padre de Diana, se dirigió a los políticos “que llenan los periódicos de noticias huecas”, para reclamarles su implicación y responsabilidad pues el problema como el que está teniendo ahora su familia es como los que tienen los ciudadanos. También se refirió a que se facilitaron pistas imprecisas como la de un Audi A3 negro antiguo que esos días pareció perseguir a Diana. Su madre está convencida de que si su hija no se puso en contacto con ella es porque no tenía batería en el teléfono móvil, insistió varias veces en que van a seguir buscando a su hija hasta que aparezca y que no dejarán sola. Por último, y no menos importante, el llamamiento que realizaron los progenitores 24 horas para que el pueblo gallego les ayudase, lo hicieron extensible ayer a toda España, pues señalaron que ya pasaron cuatro días y, por ello, tiempo suficiente como para que pueda estar fuera, "en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, en Valencia e incluso en Baleares".