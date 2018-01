Una tía del “Chiclé” asegura que la mayor parte de la familia le ha dado la espalda al saber que cometió “esa monstruosidade”

Mercedes Gey, tía materna de José Enrique Abuín, alias Chiclé, se ha desmarcado de la postura que mantienen algunos familiares que apoyan en la sombra a ese rianxeiro detenido por el crimen de Diana Quer. Esta mujer llega a manifestar que no quiere saber nada de él ni tampoco quiere tener nada que ver con él, pues incluso señala con firmeza que na no se considera tía suya. Afirma que no toda la familia lo está apoyando, y precisa que aunque sabe que hay y habrá algunos miembros que lo hagan, “pos esta é unha familia moi grande, estou convencida de que a maioría de nós dalle a espalda ao saber que cometeu esa monstruosidade, nadie está a favor deso”.

Esta familiar del “Chiclé” sostiene que ni se le pasa por la cabeza ir a visitarlo a la cárcel, y que eso mismo le sucede a su madre y a sus hermanas. Mercedes Gey añadió que cuando Enrique Abuín llama por teléfono a la casa de sus progenitores en Asados no le contestan y que si alguien lo hace es únicamente su esposa, Rosario Rodríguez Fraga, cuando se encuentra en ese domicilio. Afirma que lo está pasando muy mal, como otros miembros de su familia, y que el médico le ha recomendado que se aparte todo lo que pueda de este asunto. Por ello, también hace un llamamiento para que los dejen tranquilos a todos, pues entiende que están siendo víctimas del “Chiclé”.

Mercedes Gey declaró que nunca creyó que su sobrino pudiera llegar a cometer “esa atrocidade”. Y sobre lo que pueda estar haciendo la mujer de José Enrique Abuín, como por el hecho de acudir a visitarlo a la cárcel de A Lama, manifiesta que prefiere que no le digan nada ni le pregunten, “pues ni lo se ni me importa”, y que quiere permanecer al margen de todo lo que está pasando. l