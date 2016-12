Torrado amenaza con impugnar la urgencia del pleno “da rodaxe” por no estar motivado

La portavoz de Boiro Novo, Dores Torrado, expresó ayer su intención de acudir a la vía judicial para impugnar la urgencia del pleno extraordinario convocada por el alcalde, Juan José Dieste, por entender que no está suficientemente motivado lo que definió como un “pleno clandestino”. Y les advirtió a los concejales del PP que tendrán que responder de sus actos “se ratificades unha urxencia que é ilegal, nulo de pleno dereito. Doulles a oportunidade de suspender o pleno”. Manuel Velo, de ICBoiro, dijo que se verán obligados a gastar en abogado y procurador para denunciar “unha cabezonería”.

La edil de Boiro Novo dijo que fijar el pleno para las 13.00 es una “burla” e “irresponsabilidade”, al igual que por la espantada del regidor local, al no presentarse para presidir la sesión, sino que lo hizo su segundo de a bordo, Fernando García Diéguez, quien al final aclaró que la ausencia se debía a la visita a una consellería, que espera de sus frutos. Los ediles de la oposición pusieron cara de no creerse la justificación. Por otro lado, le recriminaron que llegó tarde, pues debió indicarse al inicio. También criticaron que se “pisasen os dereitos dos veciños” al no dejarles intervenir en el pleno, motivo por el que Dores Torrado abandonó la sala durante el debate, aunque volvió para la votación. Añadió que Dieste no tuvo tiempo para atender a afectados pero sí de hacerlo con alguna prensa para llamarlos “defraudadores”.

Javier Chouza, de Ciudadanos, calificó de “despropósito” que se convoquen los plenos con menos de 24 horas de antelación “como cando se fixo en 2003 para aprobar o polémico PXOM”, y sin facilitar la documentación necesaria. A su entender, se podrían planificar de otra manera y que no pasa nada si la modificación de la ordenanza fiscal entra en vigor en 2018, al no afectar significativamente a las arcas municipales, pues las exenciones que se eliminan suman 10.000 euros. El socialista Manuel Maneiro dijo que “quen montou a tangana, Dieste, tiña que estar presente para escoitar á oposición e aos afectados”. Agregó que el PP tuvo tiempo para convocarlo con antelación y sostuvo que está en desacuerdo con que se le cobre un impuesto a gente que no tiene medios para cambiar de coche. “Ter maioría absoluta non xustifica os atropellos”.

Manuel Velo manifestó que el PP “usa a democracia dictatorialmente” y les dijo que tienen que empezar a asumir las críticas. Agregó que la hora de inicio de los plenos es las ocho de la tarde, pero que se saltan ese acuerdo adoptado en el pleno de constitución de la corporación municipal. El BNG dijo que estaba a favor de la modificación, pues no todos los que tienen más de 25 años deben tener ese derecho, especificando los usados para actividades económicas y que obtienen lucro, pero se abstuvo por limitarse los derechos de los afectados a expresarse en el pleno.