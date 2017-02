Boiro Novo reclama a Dieste que desautorice a la Xunta y respalde un mejor área de Orientación para el colegio de Escarabote

Boiro Novo le reclama al alcalde, Juan José Dieste, y al resto de integrantes del Ejecutivo local que desautoricen la postura de la Xunta de Galicia y que, por una vez, se pongan del lado de los vecinos y de sus problemas, concretamente en la demanda de los padres de alumnos del colegio de Escarabote para demandar mejoras en su departamento de Orientación. Esta marea política le recuerda al mandatario boirense que en el pleno del pasado mes de noviembre, la corporación aprobó con los votos favorables de todos los grupos políticos -incluyendo el PP- una moción de la ANPA que fue presentada y defendida por la edil Dores Torrado, en apoyo a los progenitores y del alumnado de dicho centro educativo de Escarabote.

Boiro Novo anuncia que acudirá este viernes a la concentración convocada por la ANPA de dicho colegio para exigir a la Xunta que el área de Orientación al alumnado sea de calidad. Recordó que los padres llevan meses denunciando que el tiempo dedicado a ese servicio es insuficiente, ya que la profesora contratada tiene que compaginar su trabajo atendiendo también a los centros de Cespón y Abanqueiro, “o que supón unha merma tanto na súa situación profesional como no tempo e na calidade do mesmo que a orientadora pode dedicar aos nenos dos colegios”.

Torrado indicó que la indignación de los padres llegó a su límite cuando la semana pasada el Gobierno autonómico respondió a la demanda presentada en el Parlamento por En Marea para la contratación de más orientadoras que no tenía intención de enmendar las deficiencias “usando o inaceptable argumento de que hai que colexios con maiores carencias, o que demostra o escaso respecto e a nula preocupación que o PP sinte pola educación pública”, puntualizó.

Por último, la asamblea ciudadana Boiro Novo se solidariza con el alumnado de Escarabote, que sufre los recortes del Partido Popular; con los padres de los escolares que tienen que soportar excusas "inadmisibles" del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y con la trabajadora del servicio de Orientación, "que ten que facer duros esforzos para atender en condicións ao seu alumnado e para corrixir os defectos organizativos que a Consellería de Educación se ve incapaz de arranxar", concluye.