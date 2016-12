Los últimos acontecimientos hacen cambiar la percepción de los vecinos sobre la desaparición de Diana Quer

La complejidad de la investigación del caso de la desaparición de Diana Quer está provocando cambios en la percepción por parte de la ciudadanía en relación a lo que le pudo suceder a la joven de Pozuelo que veraneaba en A Pobra, último lugar en el que se sabe que estuvo antes de que se le perdiera la pista a las tres menos cuarto de la madrugada del pasado 22 de agosto. Las sensaciones que tenían los vecinos hasta hace poco sobre un fatal desenlace para la adolescente, atendiendo a las informaciones que iban trascendiendo, así como por el paso de los meses sin novedades sobre su paradero, han ido cambiando para muchos de ellos a raíz de algunos últimos acontecimientos. De hecho, el pasado fin de semana, en las diferentes tertulias, en las que no falta esa enigmática desaparición como recurrente tema de conversación, se respiraba un mayor optimismo en la villa pobrense.

Ello es producto de novedades como la recepción por parte de SOS Desaparecidos de un inquietante correo electrónico con el mensaje: “Hola. Estoy bien necesito estar un tiempo fuera de España. Saludos, Diana Quer”. Una mayoría de los pobrenses señalan que aunque ese e-mail no lo haya mandado la joven madrileña y haya alguien que pueda suplantar su identidad, hace albergar alguna esperanza de que pueda estar viva, ya sea porque su desaparición esté relacionada con una marcha voluntaria o por estar retenida contra su voluntad, máxime cuando no hace más que escuchar que la investigación no descarta ninguna hipótesis. Tampoco faltan quienes se refieren a la “valentía” de la persona que pueda estar detrás de ese correo, sobre todo teniendo en cuenta un asunto tan mediático en el que debe saber que cualquier movimiento que haga van a ir detrás de él.

Y se refieren a las palabras que el pasado viernes remitió el padre de Diana Quer a los medios de comunicación en las que recordó que detrás de la noticia de la desaparición de su hija mayor “hay una joven, con sus sueños e ilusiones”. En ese sentido, señalan que parecen reflejar un cierto optimismo sobre el futuro que le depara a la muchacha, después de que hace varias semanas no fuese tan optimista de poder cuidarla. La madre, Diana López-Pinel, se mantiene desde el primer momento muy esperanzada de que pueda volver a abrazarla.

Algunos pobrenses señalan que en el cambio de perspectiva con la que están viendo ahora la desaparición de Diana Quer tiene mucho que ver también lo que les transmiten las personas que les visitan en estas fechas, principalmente familiares, y que les transmiten sus impresiones sobre el caso. “Nós estamos demasiado involucrados no asunto porque foi na nosa vila onde desapareceu a moza e non pensamos máis alá dun triste desenlace, e eles fan que abramos os ollos e vexamos todo con outro prisma”, señalan.