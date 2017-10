El uso de acelerantes respalda la hipótesis de que el incendio en Max China fue intencionado

Desde casi el minuto 1 en que se tuvo conocimiento del incendio en la parte de la nave en que se pretendía ampliar el bazar oriental Max China, ubicada en el polígono industrial de Xarás, en Ribeira, se sospechó que se trataba de un hecho intencionado. Las investigaciones que están llevando a cabo los efectivos de las unidades científica y judicial de la comisaría ribeirense no hacen más que confirmar la intencionalidad de esos hechos registrados a las tres y veinte de la madrugada del pasado miércoles. El hecho de que las llamas se extendieran con gran rapidez, además pese a la rápida llegada e intervención de los Bomberos hace pensar que se empleó algún acelerante, pudiendo saberse que quienes entraron en ese negocio portaban una garrafa con gasolina. De hecho, ayer continuaban las pesquisas en varios puntos de la ciudad para obtener información a este respecto.

Mientras, los policías nacionales están buscando una línea para dar con el autor o autores del fuego que carbonizó la mitad de la nave que se iba a inaugurar el día 27 de este mes y que afectó por el humo y el calor a la parte que ya estaba abierta al público, se sabe que es mucha la actividad indiciaria que apunta a que el suceso fue intencionado. De hecho, los investigadores están convencidos de que quienes entraron en la nave por una ventana trasera tras forzar una reja, tal y como ya se informó este periódico desde un primer momento, trataron de causar el mayor daño posible. Aunque se produjo un robo en esas instalaciones por parte de las personas que entraron en las mismas en la referida madrugada, no parece que ese fuese el móvil que llevó hasta allí a los delincuentes, sino que era el de provocar el incendio, tal y como se puede extraer de los indicios determinantes obtenidos sobre dicha intencionalidad, pero que no han trascendido en su totalidad para no entorpecer la investigación en curso, que continúa desarrollándose y que podría ofrecer importantes novedades en próximas fechas.