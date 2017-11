Viaqua sostiene que la fuga de agua en Palmeira se mantiene para evitar que rebose el depósito

La fuga de toneladas de agua en Palmeira que se prolonga desde hace dos semanas ha generado bastante preocupación entre la ciudadanía, sobre todo porque entiende que en tiempos de sequía no parece lógico que se derrame ese bien escaso y también por el coste que ello puede tener para la ciudadanía, que teme que se el incremente el recibo de ese servicio. Desde Viaqua quisieron lanzar un mensaje tranquilizador a los ribeirense de que nadie va a tener que pagar esas grandes cantidades de agua que se pierden. Su responsable en Ribeira precisó que se aprovecha la rotura de esa tubería -rotura de carga-, y se le introdujo una toma de purga, a la altura del kilómetro 2 de la carretera DP-6504 (Palmeira-Moldes) para sacarle presión a la tubería general y evitar averías más abajo y, sobre todo, que rebose el depósito de Ventín o que pueda sufrir un deterioro.

Desde la compañía concesionaria del mantenimiento del servicio de abastecimiento de agua apuntaron que se está tirando agua que no llega a entrar al depósito y que ya no se recoge al estar lleno el referido depósito. De ese modo, se evita tener que tratar o clorar ese agua, que en caso de que entrase en ese recipiente se estaría depurando más cantidad de la que se consume, por lo que prefieren que alivie aguas atrás y así controlar la que llega al depósito que, pese a todo eso, incluso llega a rebosar de noche al descender notablemente el consumo. Precisaron que ya pusieron una ventosa con alivio para que suelte el aire, con el fin de quitarle presión al agua, y así evitar averías Precisaron que si no se reduce la entrada de agua en el manantial subterráneo es para garantizar que haya agua en caso de que aumente el consumo.

Viaqua apuntó que en invierno se reduce muchísimo el consumo de agua con respecto al verano, cuando es cinco veces mayor al aumentar la población en esa misma proporción, con la llegada de visitantes y turistas. Respecto a una posible reparación de la referida rotura de tubería, sostiene que “resulta delicado facer algo”, pues la tubería pasa por una finca privada, aunque mirarán la posibilidad de hacer una fuente o algo similar en el entorno para que la gente pueda ir a cogerla, sin evitar que siga discurriendo por la cuneta, permitiendo que se aproveche para el riego de fincas.