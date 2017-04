Un voraz incendio alimentado por el viento calcina Isorna y obliga a desalojar varias viviendas

Una inmensa columna de humo recorrió ayer toda la Ría, siendo visible desde O Barbanza hasta A Illa de Arousa. El incendio forestal se declaró sobre las 14:51 de la tarde en la parroquia rianxeira de Isorna y, al cierre de esta edición, había calcinado más de 50 hectáreas de monte arbolado, según los últimos datos aportados por la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

Sobre las 16 horas el fuego rodeó varias viviendas, lo que obligó a desalojar al menos dos casas, ante el peligro no solo de las llamas sino también del intenso y espeso humo. Por ese motivo, hasta la zona se desplazaron también los Bomberos de Boiro, que se encargaron de defender el núcleo poblacional de Palleiro.

Al filo de las 18 horas el incendio se extendió hacia la zona del río pero aproximadamente a las 19:00 quedó controlado, sin suponer ya peligro para viviendas ni personas, pero no extinguido, razón por la cual un retén permaneció en la zona para controlar que el fuego no se reprodujera.

La comarca, al igual que prácticamente toda la provincia, se encontraba ayer en riesgo extremo de incendio y el de Rianxo movilizó un gran despliegue de servicios de emergencias. En la zona trabajaron durante horas ocho agentes, once brigadas, nueve motobombas, una pala, seis helicópteros y un avión. Además, acudió la Guardia Civil de Boiro y Rianxo, Protección Civil, la Policía Local de Rianxo y los Bomberos de Boiro.

Cenizas por A Illa de Arousa

Es de destacar el hecho de que el fuerte viento que soplaba ayer colaboró a que las llamas se extendiesen con mayor rapidez, al tiempo que supusieron también un elemento que dificultó la tarea a los servicios de extinción. Fue este fenómeno el que hizo que el fuego saltase del monte a la carretera, la provincial que lleva hacia Isorna, que estuvo cortada por los medios de extinción hasta allí desplazados.

Una anécdota que refleja a la perfección la voracidad del fuego y los fuertes vientos que contribuyeron a extenderlo es que incluso en A Illa de Arousa se veían volar las cenizas del incendio que en esos momentos estaba calcinando la ladera del monte Isorna. l