Vuelven a cortar la Avenida Rosalía de Castro desde O Malecón para seguir la peatonalización

Tres tramos de la Avenida Rosalía de Castro y de las calles de Galicia y Cristóbal quedaron cortados desde ayer al tráfico para, tal y como estaba previsto, proseguir con los trabajos de pavimentación para la posterior peatonalización de esos viales. Para ello se colocaron vallas en el acceso desde O Malecón para impedir el paso, y el tramo entre la Porta do Sol y la Rúa de Lugo. Durante toda la jornada se estuvieron realizando los trabajos previos, incluyendo estudios topográficos, y llegaron las máquinas para que todo esté listo con la finalidad de que hoy se inicien las obras. Respecto al tráfico rodado no se introducen cambios sobre los ya efectuados en noviembre y que consistieron en inversiones del sentido de la circulación en las calles Mariño de Rivera y de Lugo y en la Travesía Canarias. Desde el Concello precisaron que no se registraron incidencias reseñables en el comportamiento del tráfico. l